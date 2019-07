Destitution de Trump: la démocrate Nancy Pelosi se défend de vouloir freiner la procédure

(Belga) La cheffe des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est défendue vendredi de vouloir freiner le lancement, avant l'élection présidentielle de 2020, d'une procédure de destitution de Donald Trump, demandée par des parlementaires de son parti.

"Non, je n'essaye pas de jouer la montre", a affirmé à la presse la présidente de la chambre basse, où les démocrates sont majoritaires. Elle a lié son feu vert à deux conditions: qu'on lui apporte des preuves accablantes sur les soupçons d'entrave à la justice qui pèsent sur le président et que l'opinion publique approuve la procédure de destitution. "Nous nous lancerons quand nous aurons de quoi nous lancer, pas un jour plus tôt", a-t-elle déclaré au dernier jour de la session parlementaire avant l'été. "Je veux bien prendre des coups en disant que la décision sera prise en temps voulu", a affirmé Mme Pelosi. Entendu pendant sept heures mercredi au Congrès sur son enquête concernant l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016, l'ex-procureur spécial Robert Mueller a souligné qu'il n'avait pas pu prouver une quelconque entente entre Moscou et l'entourage du candidat républicain. Il a toutefois rappelé une série de pressions exercées sur l'enquête par le président qui pourrait constituer un délit d'entrave à la justice. M. Trump bénéficiant de l'immunité présidentielle, il ne peut être poursuivi que par le Congrès, a conclu Robert Mueller. Mais une procédure de destitution est vouée à l'échec au Sénat, où les républicains ont la majorité. Certains démocrates estiment que le temps est compté pour le lancement de cette procédure, alors que la campagne pour la présidentielle de 2020 va vraiment commencer dans quelques mois. Et les divisions sont apparues au grand jour la semaine dernière à la Chambre, lorsqu'une motion pour la destitution - finalement écartée - a été soutenue par près d'une centaine de démocrates sur 235. Si la prestation de Robert Mueller s'est avérée terne et à la limite contre-productive selon certains, son témoignage sur les soupçons de collusion entre l'équipe Trump et la Russie a été diffusé à une large audience. Les démocrates espèrent ainsi pouvoir gagner le soutien de la population, qui reste majoritairement défavorable à la destitution. "Leurs appels à la destitution me donne un moyen de pression" sur les républicains, a souligné Mme Pelosi.