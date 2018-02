Détérioration de l'Etat de droit au Venezuela

(Belga) La situation des droits de l'homme et le respect des règles démocratiques ont subi une "nette détérioration" ces deux dernières années au Venezuela, sous la présidence de Nicolas Maduro, constate un rapport publié lundi.

Il existe désormais de "graves obstacles" à la participation aux élections politiques, constate ce rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), qui dénonce par ailleurs un accroissement de la répression, une hausse de la censure, un essor de la criminalité et une pauvreté qui se généralise. Cet affaiblissement des normes démocratiques au Venezuela s'observe depuis 2002 mais, ces deux dernières années et particulièrement en 2017, il s'est "intensifié de façon alarmante", souligne la CIDH. Le président socialiste Nicolas Maduro se voit reprocher une dérive autoritaire de son régime, le Venezuela ayant des relations de plus en plus tendues avec la communauté internationale. Le département d'Etat américain a ainsi récemment accusé Nicolas Maduro de "continuer à démanteler la démocratie vénézuélienne". Le président vénézuélien affirme en réponse être la cible d'un complot orchestré par l'opposition avec le soutien de Washington. La Commission interaméricaine des droits de l'homme est l'organe principal et autonome de l'Organisation des États Américains (OEA), qui a pour mandat de promouvoir les droits de la personne dans le continent américain.