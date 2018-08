Détroit se prépare à un concert en hommage à Aretha Franklin

La dépouille d'Aretha Franklin va être exposée jeudi dans l'église où officiait son père à Détroit, dans le Michigan, avant un concert en hommage à sa carrière puis des funérailles promettant d'être "débordantes de joie" vendredi.

La "Reine de la Soul" est morte à 76 ans le 16 août dans sa ville bien-aimée de Détroit des suites d'un cancer du pancréas, après une carrière de six décennies qui a fait d'elle l'une des artistes les plus respectées des Etats-Unis.

Des milliers de fans avaient défilé dans une ambiance parfois recueillie mais souvent festive mardi et mercredi devant le cercueil doré où elle repose au musée Charles H. Wright, dédié à l'histoire des Noirs américains.

Dans la queue attendaient jeunes et moins jeunes, des bébés dans des poussettes et des dames âgées s'appuyant sur des canes ou assises dans des fauteuils roulants.

Environ 15.000 personnes étaient venues mardi, et davantage encore mercredi, a dit à l'AFP un responsable du musée.

La chanteuse avait d'abord été habillée d'une robe et de talons rouge vif. Mercredi, elle était vêtue de bleu.

La diva sera habillée différemment pour chacun des quatre jours de commémorations, selon des médias américains. Jeudi, son cercueil sera exposé dans l'église New Bethel Baptist Church, où officiait son père et où elle a organisé des dîners et même enregistré un album.

Tremaine Townsend, une infirmière de 38 ans venue la voir mercredi, se dit heureuse des nombreux hommages qui lui sont rendus.

"La ville de Détroit l'adorait, c'était sa ville et je pense qu'ils sont vraiment en train de lui montrer l'amour qu'elle méritait", se réjouit-elle.

"Elle a touché tellement de coeurs, vous voyez des gens pleurer, des gens simplement sourire et chanter ses chansons", dit de son côté Evelyn Couch, 65 ans, une assistante sociale à la retraite handicapée qui vit à 160 km de là et est venue avec sa famille.

- Un moment de "joie" -

Jeudi à 18H00 (22H00 GMT), un concert gratuit en plein air honorant la vie d'Aretha Franklin est prévu au Chene Park Amphitheatre, dans le centre de Détroit.

Parmi les personnalités qui seront présentes, Dee Dee Bridgewater, Angela Davis et Angie Stone. Louis Farrakhan, le leader controversé de la Nation of Islam, sera aussi là.

Les billets ont été raflés en quelques minutes.

Aux obsèques vendredi, l'ancien président Bill Clinton et Smokey Robinson entre autres doivent s'exprimer. L'évènement, sur invitation seulement, doit durer six heures et sera ponctué d'hommages musicaux de la part de Stevie Wonder et Ariana Grande notamment.

"Je crois que ça va être un office très gai (...), débordant de joie", a affirmé l'évêque Charles Ellis, pasteur au Greater Grace Temple où se tiendront les funérailles.

"Je pense que ce sera un moment de tristesse, un moment de joie, un moment de rires, il y aura des danses", a-t-il dit à l'AFP.

"Ce sera entièrement à propos d'elle et de la manière dont elle nous a bénis avec sa musique gospel", a-t-il ajouté.

Reine incontestée de la soul, Aretha Franklin était l'une des plus grandes voix américaines et une figure emblématique de la communauté noire, qui a marqué des générations entières d'artistes.

Elle restera connue comme l'interprète inoubliable de "Respect", devenu l'un des hymnes des mouvements pour l'égalité pour les Noirs et les femmes dans les années 1960. Le tube, composé par Otis Redding, lui offrira en 1967 les deux premiers Grammy Awards (sur 18) de sa carrière.

Reconnaissable entre mille, sa voix sensuelle et puissante couvrant quatre octaves a influencé de nombreuses divas américaines: de Whitney Houston à Beyoncé, en passant par Mariah Carey et Alicia Keys.

Aretha Franklin, née dans un Sud ségrégué à Memphis, dans le Tennessee, fut aussi intimement liée au mouvement des droits civiques et donna argent et conseils aux activistes américains.