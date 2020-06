Deux acteurs pornos nus devant le domicile d'une mère de famille pour l'alerter aux dangers du X: cette pub fait un CARTON en Nouvelle-Zélande

Deux acteurs pornos nus qui se présentent au domicile d'une mère de famille pour lui expliquer que leurs vidéos en ligne ne sont pas la meilleure éducation sexuelle pour son fils... En Nouvelle-Zélande, une campagne de sensibilisation fait un carton.



La publicité "Keep It Real Online" financée par le gouvernement néo-zélandais est très vite devenue virale, avec le ton faussement ingénu de ses protagonistes.

Une serviette nouée dans les cheveux et une tasse de thé dans la main, la maman écoute avec intérêt l'actrice et l'acteur qui, sur le pas de la porte, disent avoir remarqué que son garçon les regardait sur tous les types d'écrans. Ils lui expliquent que leurs vidéos sont destinées aux adultes et ne représentent pas la réalité, qu'il n'y est notamment jamais question de consentement. La mère finit par appeler son fils qui se présente dans le vestibule, ordinateur portable dans la main, et tombe des nues en découvrant les deux visiteurs dans le plus simple appareil. Une porte-parole du gouvernement néo-zélandais a expliqué que cette publicité s'inscrivait dans une vaste campagne pour sensibiliser les parents aux dangers d'internet pour les enfants, qu'il s'agisse de pornographie, de pédopiégeage ou encore de harcèlement. "L'accueil de cette campagne a été énorme", a-t-elle dit. "Au cours de la première semaine et demie, les publicités ont été vues 11 millions de fois sur internet."

La seule publicité sur la pornographie a été vue près de deux millions de fois, rien que sur YouTube. "Elle cherche à attirer l'attention sur le fait que c'est au travers de la pornographie que de nombreux jeunes font leur éducation sexuelle", a dit la porte-parole. "Cela peut être très problématique pour les plus jeunes en raison des mauvais messages que la pornographie relaie au sujet du consentement, de l'image du corps, de la sexualité."

A la fin de la publicité, la mère de famille convient, sous les yeux des deux visiteurs, de la nécessité de parler à son fils. "Il est temps d'avoir une discussion au sujet de la différence entre ce que tu vois sur internet et les relations dans la vraie vie", lui lance-t-elle.