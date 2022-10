Deux activistes jettent de la soupe sur un tableau de Van Gogh: elles sont poursuivies en justice

Les deux jeunes femmes ayant jeté de la soupe sur un tableau de Van Gogh - sans l'endommager puisque celui-ci était protégé par une vitre - font l'objet de poursuites pour dégradation volontaire, a indiqué samedi la police londonienne.

Des militantes écologistes du mouvement Just Stop Oil ont jeté vendredi matin de la soupe à la tomate sur le chef-d'oeuvre de Van Gogh les "Tournesols", datant de 1888 et exposé à la National Gallery de Londres. Elles se sont ensuite "collées" au mur.

Le musée a appelé la police et fermé la salle au public. Les deux jeunes femmes, respectivement âgées de 20 et 21 ans et originaires de Newcastle et de Londres, ont été interpellées. Elles sont désormais poursuivies pour dégradation volontaire.