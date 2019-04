Deux astronautes de l'ISS en promenade dans l'espace

(Belga) Deux membres d'équipage de la station spatiale internationale (ISS) ont entamé lundi une sortie spatiale qui devrait durer 6,5 heures, a indiqué l'agence spatiale américaine (NASA). L'Américaine Anne McClain et le Canadien David Saint-Jacques sont sortis de la station à 13h31 heure belge.

Ils doivent apporter des améliorations à l'alimentation électrique de l'installation, au moyen notamment d'une provision énergétique de réserve pour le bras robotisé Canadarm-2. Il s'agit de la 216e sortie dans l'espace effectuée dans le cadre de la construction et de l'entretien de l'ISS, et de la troisième en un mois de temps. La première a été réalisée le 22 mars dernier par Anne McClain et son compatriote Nick Hague. Lequel a remis ça le 29 mars en compagnie de Christina Koch, Américaine elle aussi. (Belga)