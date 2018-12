Deux avions de l'armée américaine se percutent au large du Japon

(Belga) Six militaires américains étaient portés disparus jeudi après que deux avions de l'armée appartenant au corps des Marines se sont percutés lors d'une opération de ravitaillement au large du Japon, a annoncé l'armée américaine.

Les avions impliqués sont un chasseur F-18 et un avion de ravitaillement C-130. Parmi les sept personnes à bord, une a été secourue saine et sauve, a indiqué à l'AFP un porte-parole des Forces d'autodéfense japonaises (SDF) qui ont mobilisé quatre avions et trois navires pour les opérations. "Il est actuellement examiné par les autorités médicales compétentes sur la base d'Iwakuni", près de Hiroshima (ouest du Japon), d'où les appareils avaient décollé, ont précisé les Marines dans un communiqué. "Les opérations de recherches et de secours continuent pour les six Marines restants", ont-ils ajouté. Une enquête sur les circonstances de l'événement, qui s'est produit à 02H00 du matin heure locale (mercredi 17H00 GMT) à plus de 300 km au large des côtés japonaises, lors "d'un entraînement régulier programmé", est actuellement en cours, selon la même source. D'après les premiers éléments, deux personnes se trouvaient à bord du F-18, et cinq à bord du C-130. L'armée américaine compte près de 50.000 soldats stationnés au Japon, dont environ la moitié dans l'archipel mériodional d'Okinawa, et les accidents ne sont pas rares. (Belga)