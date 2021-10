Deux baleines échouées les côtes argentines sauvées de justesse (vidéo)

Deux baleines échouées sur la côte atlantique argentine ont été sauvées par des équipes de secours, a rapporté mardi la Fondation Mundo Marino. Les cétacés se sont échoués sur les plages de la station balnéaire de La Lucila del Mar, à 360 km au sud de Buenos Aires, en plein printemps austral.

"Le premier, qui s'est échoué dimanche, était une baleine à bosse femelle juvénile de 9,8 mètres de long et pesant environ 8 tonnes", a déclaré l'entité de conservation dans un communiqué. Le deuxième spécimen "est un mâle de la même espèce et mesure 8,5 mètres de long et environ 7 tonnes, il est apparu lundi soir", a ajouté la Fondation.

Une trentaine de personnes ont participé aux sauvetages, dont des voisins, des écologistes marins, des membres de la Défense civile, des policiers des garde-côtes, des pompiers volontaires et des sauveteurs de plage. L'effort collectif a réussi à stimuler le retour des mammifères à la mer, selon le rapport.

"En arrivant sur le lieu de vérification de la situation du premier animal, nous avons procédé immédiatement à l'exécution des tâches d'appui primaires, c'est-à-dire assurer la position du spécimen pour qu'il puisse respirer, maintenir les nageoires pectorales sous l'eau afin de faciliter dans la mesure du possible la stabilisation de sa température corporelle", a indiqué l'institution maritime. La procédure "était difficile car l'animal, avec la force des vagues, s'est retourné et s'est retrouvé en un instant avec son évent sous l'eau, exposé à de l'eau entrant dans ses poumons. Grâce à une action rapide, ils ont pu le redresser à nouveau" , a déclaré Sergio Rodríguez Heredia, biologiste et chef du Centre de secours de la Fondation Mundo Marino.

Des jarretières étaient même utilisées sous son corps pour qu'il puisse être soulevé par une pelle rétrocaveuse pour le libérer du fond sablonneux. Dans le cas de la deuxième baleine, "il a été vérifié la nuit que l'animal était en bonne santé", a déclaré Augusto Giachetti, directeur de la Protection civile du Partido de la Costa. Les secouristes ont attendu l'aube pour l'intervention. "Il a fallu redresser l'animal, utiliser l'aide d'une pelle rétrocaveuse et de bandes spéciales pour le déplacer à une profondeur où il lui serait possible de flotter", a expliqué le responsable. Une fois capable de flotter, la baleine a réagi et a pu nager vers la mer.



©AFP PHOTO / FUNDACION MUNDO MARINO



