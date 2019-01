Deux bombardiers russes entrent en collision au dessus de la mer du Japon

Deux bombardiers Su-34 de l'armée de l'air russe, en exercice en Extrême-Orient, sont entrés en collision vendredi au dessus de la mer du Japon, obligeant les pilotes à s'éjecter, ont indiqué les autorités russes.



L'accident a eu lieu vers 06H00 (heure belge) à 35 km des côtes russes, selon le ministère de la Défense cité par les médias russes. Les pilotes, selon cette source, sont parvenus à s'éjecter et deux d'entre eux ont été secourus en mer.



Chaque Su-34, un bombardier tactique, compte un équipage de deux personnes. L'opération de sauvetage implique six navires de la flotte russe, des hélicoptères et un avion spécialisé dans la surveillance maritime travaillant dans "des conditions météorologiques difficiles causées par un vent fort", précisent les autorités russes. Ces dernières indiquent que l'équipement des pilotes leur permet en théorie de survivre au moins douze heures dans des eaux froides.



Selon les autorités russes, les deux appareils ne transportaient pas de munitions.