Deux enfants disparaissent mystérieusement aux Etats-Unis: la mère part à Hawaï avec son nouveau mari

Une Américaine de 46 ans adepte de cultes ésotériques, dont les deux enfants ont disparu en septembre dernier dans l'Etat américain de l'Idaho, a été arrêtée cette semaine à Hawaï où elle s'était installée avec son nouveau mari. Lori Vallow a été arrêtée jeudi et inculpée d'abandon d'enfants, a indiqué la police hawaïenne dans un communiqué.



La disparition de ses deux enfants, une adolescente de 17 ans née d'un précédent mariage et un petit garçon autiste de 7 ans, vus pour la dernière fois le 23 septembre 2019, a été signalée par les grands-parents du garçon en novembre.



L'enquête a pris un tour macabre lorsque les policiers ont découvert que de nombreuses personnes dans l'entourage de la mère et de son nouveau mari Chad Daybell, auteur de livres ésotériques où il raconte ses expériences de "mort imminente" et ses contacts avec l'au-delà, étaient mortes récemment.



La police a découvert que le troisième mari de Lori, Joseph Ryan, père de sa fille, était mort en 2018, apparemment d'une crise cardiaque. En outre, elle était en instance de divorce de son quatrième mari, Charles Vallow, lorsque celui-ci a été tué par balle le 11 juillet. Le frère de Lori, Alex Cox, avait dit avoir tiré, en état de légitime défense.



Dans sa demande de divorce, Charles Vallow indiquait que sa femme, avec qui il vivait alors dans l'Arizona, se disait investie par Dieu de la mission de préparer l'Apocalypse, prévue pour juillet 2020.



Le 19 octobre, la femme de Chad, Tammy Daybell, meurt à 49 ans de causes dites "naturelles". Le 2 décembre, le frère de Lori meurt lui aussi.



Début novembre, Lori et Chad Daybell, veuf depuis deux semaines, quittent l'Idaho pour Hawaï où ils se marient. Aucun enfant n'est vu avec eux.



La police, qui a ouvert des enquêtes sur tous ces décès, a alors demandé à la justice d'Hawaï d'interroger Lori Vallow et Chad Daybell et de leur ordonner de présenter les enfants le 30 janvier. C'est parce que cet ordre n'a pas été suivi d'effet que le couple a été interpellé. Le nouveau mari a été libéré mais la mère a été incarcérée avec une caution de 5 millions de dollars. Elle risque 30 ans de prison.



Elle doit maintenant être renvoyée dans l'Idaho.