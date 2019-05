Deux explosions aux Philippines lors du scrutin de mi-mandat

(Belga) Deux grenades ont explosé sans faire de victimes lundi aux Philippines où sont organisées des élections de mi-mandat. Les sondages donnent les alliés du président Rodrigo Duterte vainqueurs.

La sécurité a été renforcée pour le scrutin, avec 160.000 agents de police et 98.000 soldats déployés pour assurer l'ordre aux 36.000 bureaux de vote dans l'archipel. Le port d'armes a été interdit depuis le mois de janvier, et l'alcool a été banni dimanche. Deux grenades ont été lancées dans la ville de Datu Odin Sinsuat dans la province de Maguindanao à 960 kilomètres au sud de la capitale Manille, a confirmé la police. Mais les explosions n'ont pas fait de blessé. La première explosion a eu lieu quelques heures avant le début du scrutin, et à 500 mètres d'un bureau de vote. "L'enquête est toujours en cours mais nous suspectons que les incidents visent à effrayer la population pour dissuader de voter", a indiqué le colonel Ronald Briones. Plus de 18.000 postes seront redistribués à différents échelons locaux à l'issue des élections. Douze sièges de sénateurs sur 24 sont au cœur de la campagne, considérés comment le dernier bastion contre le président Duterte. Les Philippins doivent aussi voter pour 240 membres de la Chambre des représentants, longtemps contrôlée par les sympathisants du leader. Selon un sondage Pulse Asia Research Inc, seul un candidat d'opposition a des chances de succès électoral.