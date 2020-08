Deux explosions ravagent Beyrouth, au Liban: "On déplore le décès d'un ressortissant belge"

Le Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, a donné quelques détails sur la situation des Belges au Liban, suite aux terribles explosions qui ont ravagé une partie de Beyrouth, la capitale, causant la mort d'au moins 100 personnes (voir les détails dans notre bilan de mercredi matin).

"Malheureusement, on doit déplorer le décès d'un ressortissant belge, un compatriote bi-national, donc belgo-libanais. On présente nos condoléances à la famille. Il y a une communauté de 2.200 Belges dans le grand Beyrouth. A notre connaissance, pour le moment, il n'y a pas d'autres victimes belges", a-t-il déclaré dans le RTL info 8h ce mercredi matin.

Par ailleurs, et on le savait depuis mardi soir, le bâtiment de l'ambassade belge à Beyrouth a été endommagé. "Deux collègues et deux membres de leur famille ont été légèrement blessés par des éclats de verre. Ils ont passé la nuit dans l'ambassade", a confirmé le Ministre ce matin.