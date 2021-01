Deux hommes avec des parachutes sautent du toit d'un hôtel de Nashville et provoquent une PANIQUE GÉNÉRALE

Vendredi 1er janvier, deux hommes ont sauté du bar du toit de l'hôtel Grand Hyatt de Nashville, provoquant une "panique générale" parmi les clients du bar, a déclaré la police. Selon CNN, la sécurité de l'hôtel a déclaré à la police que deux hommes se sont approchés du rebord du bar du toit de l'hôtel au 25e étage vendredi soir et ont sauté de celui-ci.

Lorsque les hommes adeptes de BASE jumping ont sauté, les clients du bar se sont mis à crier et il y a eu une "panique générale", selon le rapport de police. Des témoins ont regardé par-dessus le bord du bâtiment, et ont vu les deux hommes sauter en parachute de l'autre côté de la route vers un parking adjacent. Une fois qu'ils ont atterri, ils sont montés dans une voiture garée et sont partis, selon le rapport.

Un client du bar a posté une vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux.



Le BASE jumping est un sport extrême. Contrairement aux parachutistes, qui sautent en parachute depuis des avions, les BASE jumpers pratiquent leur sport depuis des points fixes comme des gratte-ciel, des falaises ou des ponts.

L'identité des hommes n'est pas connue. Le bar sur le toit est ouvert aux clients de l'hôtel et aux clients locaux. L'hôtel a déclaré à la police que les deux hommes étaient des clients de l'hôtel et, selon le rapport, une vidéo de l'incident a été fournie à la police.

"L'hôtel a immédiatement contacté les autorités locales, et les clients ont ensuite été expulsés et bannis de l'hôtel", selon la déclaration de l'établissement. "Nous condamnons avec véhémence ce genre de comportement imprudent, et d'autres questions concernant cette situation peuvent être adressées au département de police de Nashville métropolitaine."