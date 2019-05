Deux hydravions transportant des touristes en Alaska se percutent en plein vol: 5 morts, 1 disparu

Cinq personnes ont été tuées et une a été portée disparue lundi en Alaska dans une collision de deux hydravions qui transportaient des touristes provenant d'un bateau de croisière, a-t-on appris auprès de la compagnie organisatrice des vols et des autorités.



Les deux appareils, des hydravions Beaver et Otter, transportaient pour des vols touristiques 16 passagers provenant du paquebot Royal Princess, de la compagnie de croisières Princess Cruises. Ils se sont percutés en plein vol pour une raison indéterminée vers 13h00 (21h00 GMT) près de Ketchikan, dans une zone isolée de l'Etat américain d'Alaska, dans l'Arctique.



Selon Princess Cruises, quatre passagers et un pilote sont morts dans l'accident. Dix personnes ont survécu et recevaient des sois médicaux sur place, a ajouté la compagnie dans un communiqué.



Les Gardes côtes américains ont confirmé la mort de trois personnes, et indiqué que trois autres étaient portées disparues. Des hélicoptères et des navires ont été mobilisés pour les opérations de recherche.