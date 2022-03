Deux journalistes d'une équipe de Fox News tués et un blessé en Ukraine

Photo non datée fournie par Fox News de Pierre Zakrzewski (G) avec des collègues à Kiev -

Deux journalistes, un cameraman franco-irlandais de Fox News et une Ukrainienne qui l'accompagnait, ont été tués près de Kiev dans une attaque qui a également fait un blessé, a annoncé mardi la chaîne de télévision américaine, évoquant un "jour déchirant" pour les journalistes couvrant la guerre en Ukraine.

Pierre Zakrzewski et Oleksandra Kuvshynova sont morts lundi à Horenka, au nord-ouest de la capitale, "quand leur véhicule a été la cible de tirs", a indiqué dans un communiqué la PDG de Fox News Media, Suzanne Scott, ajoutant qu'ils étaient avec le reporter Benjamin Hall, qui a été blessé.

Fox News, qui avait initialement seulement annoncé mardi la mort du cameraman, a expliqué avoir retardé l'annonce de celle de la jeune femme "par respect pour sa famille".

La veille, Suzanne Scott avait indiqué que Benjamin Hall, un Britannique qui couvre habituellement le département d'Etat, avait été blessé dans cette attaque et hospitalisé, sans mentionner d'autres victimes.

- "Un baroudeur chaleureux" -

Agé de 55 ans, Pierre Zakrzewski possédait la double nationalité franco-irlandaise.

Basé à Londres, il avait couvert la plupart des conflits violents dans le monde depuis plus de 30 ans et se trouvait en Ukraine depuis le mois de février.

"C'était un baroudeur chaleureux qui provoquait de belles rencontres, il était très humble et humain et n'avait rien perdu de sa sensibilité au fil des années", a témoigné à l'AFP un membre de sa famille.

"Il ne faisait pas que filmer, il était au service des autres. La semaine dernière encore à Kiev, il avait aidé à mettre à l'abri un nouveau-né retrouvé après un bombardement", a ajouté ce proche, soulignant qu'il était "capable de travailler à 6 000 mètres d'altitude, comme sous les chaleurs d'Afrique", et qu'il avait été "le témoin de tous les conflits d'Afghanistan, depuis le soulèvement des moudjahidines contre l'armée russe au retour des talibans".

Pierre Zakrzewski avait été récompensé en décembre par Fox News, notamment pour avoir "joué un rôle clé dans l'évacuation de nos pigistes afghans et de leurs familles après le retrait américain" du pays, a souligné Suzanne Scott.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin s'est dit "profondément choqué et triste par la mort du citoyen et journaliste irlandais Pierre Zakrzewski", dans un message sur Twitter.

Il a également condamné "cette guerre aveugle et immorale de la Russie contre l'Ukraine".

- Talent et courage -

Oleksandra "Sasha" Kuvshynova, âgée de 24 ans, "était notre consultante (...). Elle aidait nos équipes à circuler dans la ville, rassembler des informations et parler avec des sources", a expliqué Suzanne Scott.

La jeune journaliste "avait du talent, de bonnes sources et de l'esprit" et Pierre Zakrzewski était "altruiste, courageux et passionné", a souligné sur Twitter le reporter Trey Yingst, qui avait travaillé avec eux en Ukraine.

La directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, a condamné "le meurtre" des deux journalistes de Fox News, en soulignant que les médias "ne devraient jamais être pris pour cible".

L'International Press Institute, organisation de défense de la liberté de la presse basée à Vienne, a demandé aux "forces militaires de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité des journalistes".

Ceux-ci sont "considérés comme des civils au regard des lois humanitaires internationales", a souligné l'IPI dans un communiqué.

"C'est un jour déchirant pour Fox News Media et pour tous les journalistes risquant leur vie pour informer", a regretté Suzanne Scott, précisant que Benjamin Hall restait hospitalisé en Ukraine.

Il a été blessé aux jambes par des éclats d'obus et placé en soins intensifs, selon la procureure générale ukrainienne, Irina Venediktova.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, au moins cinq journalistes dont deux étrangers ont été tués.

L'Américain Brent Renaud a été tué par balle dimanche dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Avant Oleksandra Kuvshynova, le journaliste ukrainien Evgueni Sakoun a été tué dans le bombardement de la tour de télévision à Kiev et son confrère Viktor Doudar a péri pendant des combats près de Mykolaïv (sud), selon les autorités ukrainiennes qui ont aussi dénombré plus de 30 blessés parmi les membres de la presse couvrant le conflit.

Au moins 636 civils ont été tués en Ukraine, d'après le dernier décompte de l'ONU, qui souligne que ces bilans sont probablement très inférieurs à la réalité.