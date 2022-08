Deux journalistes tués en Colombie

(Belga) Leiner Montero Ortega et Dilia Contreras, deux journalistes, ont été tués dans le nord de la Colombie lorsque des inconnus ont ouvert le feu sur leur voiture dans le département de Magdalena, a rapporté la chaîne de télévision privée colombienne RCN dimanche. Un autre homme, qui se trouvait dans la voiture, a été blessé.

Une enquête judiciaire a été ouverte. On ignore encore si l'attaque est liée au travail des journalistes. Selon le magazine Semana, Montero Ortega avait déjà reçu des menaces auparavant. La Colombie est l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes. Entre 1977 et 2014 - durant la guerre civile - 152 professionnels des médias ont été tués, selon le gouvernement. Ces dernières années, la situation s'est quelque peu améliorée, mais des attaques mortelles contre des journalistes se produisent encore régulièrement. Selon l'organisation Reporters sans frontières, les journalistes qui enquêtent sur le conflit armé, la pollution environnementale, l'exploitation minière et la corruption sont particulièrement menacés et attaqués.