Deux millions d'enfants non scolarisés au Yémen, selon l'Unicef

Près d'un demi-million d'enfants ont abandonné l'école depuis l'escalade du conflit au Yémen en mars 2015, ce qui porte à deux millions le nombre total d'enfants non scolarisés, selon une étude de l'Unicef publiée mardi.

Près des trois quarts des enseignants dans les écoles publiques n'ont pas reçu leur salaire depuis plus d'un an, ce qui met gravement en danger l'éducation de 4,5 millions d'enfants supplémentaires, a ajouté le Fonds des Nations unies pour l'enfance.

"Une génération entière d'enfants au Yémen est confrontée à un avenir sombre en raison de l'accès limité ou inexistant à l'éducation", a déclaré Meritxell Relano, représentante de l'Unicef au Yémen.

Selon l'étude "If Not In School", plus de 2.500 écoles sont hors d'usage, dont les deux tiers ont été endommagées par des attaques, 27% sont fermées et 7% sont utilisées à des fins militaires ou comme abris pour des personnes déplacées, sans parler des risques encourus par les enfants sur le trajet de l'école en raison des combats.

Le manque d'accès à l'éducation a poussé des enfants et des familles vers des alternatives dangereuses, y compris le mariage précoce, le travail des enfants et le recrutement comme combattants.

L'Unicef a cité d'autres chiffres particulièrement édifiants:

- au moins 2.419 enfants ont été recrutés dans les combats depuis mars 2015.

- une enquête menée en 2016 dans six provinces yéménites a révélé que près des trois quarts des femmes avaient été mariées avant 18 ans, tandis que près de la moitié avaient été mariées avant 15 ans.

- 78% des Yéménites vivent dans la pauvreté.

- 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans et 1,1 million de femmes enceintes ou qui allaitent souffrent de malnutrition aiguë, soit une augmentation de 128% depuis la fin 2014.

- 16 millions de Yéménites, dont près de 8,2 millions d'enfants, ont besoin d'aide humanitaire.