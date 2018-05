Deux monarchies du Golfe ont offert leur aide pour l'élection de Donald Trump

(Belga) Le fils ainé de Donald Trump a rencontré en 2016 un représentant de deux monarchies du Golfe, rapporte le New York Times samedi. Il en ressort que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont cherché à apporter un soutien au républicain Donald Trump, lors de l'élection présidentielle américaine qu'il a remportée en 2016.

Lors d'une réunion dans la Trump Tower le 3 août 2016, Donald Trump JR. a rencontré un spécialiste israélien de la manipulation des réseaux sociaux, Joel Zamel, un envoyé des deux monarchies du Golfe, George Nader, et un donateur républicain, ancien directeur de la société controversée de services de sécurité privés Blackwater, Erik Prince. Ce dernier a organisé la rencontre durant laquelle l'émissaire des monarchies du Golfe a suggéré que ces puissances étaient enclines à aider le candidat républicain à remporter l'élection présidentielle. Par la suite, M. Nader est devenu un allié proche des conseillers à la sécurité de l'équipe de campagne de Trump, et a rencontré à plusieurs reprises le gendre de M. Trump, Jared Kushner, ainsi que Michael T. Flynn, qui est ensuite devenu le conseiller du président à la sécurité nationale. Après la victoire électorale de Donald Trump, M. Nader a versé à M. Zamel de larges sommes. Deux millions de dollars sont évoqués ainsi que parmi les justifications, le fait que la société de M. Zamel ait fourni à M. Nader une présentation élaborée de l'importance des réseaux sociaux dans la campagne pour le candidat Trump. Les réunions, qui n'avaient pas encore été rapportées, sont les premières indications que d'autres pays que la Russie ont pu offrir de l'assistance à l'équipe de campagne de M. Trump lors des mois précédents le scrutin présidentiel, indique le New York Times. Ces interactions sont observées par le procureur spécial Robert S. Mueller chargé de l'enquête sur l'influence éventuelle de la Russie dans le processus électoral américain. (Belga)