Deux morts, 114 blessés dans le séisme à Taïwan

(Belga) Deux personnes ont été tuées et 114 blessées, certaines grièvement, dans un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé mardi soir l'est de Taïwan, a annoncé le gouvernement.

Le Premier ministre William Lai a précisé que les décès étaient survenus dans la ville portuaire de Hualien, où un hôtel, le Marshal Hotel, s'est effondré. La secousse a été enregistrée à 23h50 heure locale, son épicentre se trouvant à 21 km au nord-est de cette agglomération, a précisé l'institut géologique américain USGS. Les services des pompiers ont déclaré qu'au total au moins quatre bâtiments, dont un deuxième hôtel, avaient été plus ou moins gravement endommagés. L'USGS, organisme qui fait référence au niveau mondial en matière de tremblements de terre, a annoncé que ce séisme avait été enregistré à une faible profondeur d'environ 9,4 km. Sur des images télévisées, on peut voir l'hôtel Marshal de Hualien incliné sur un côté, ainsi que des routes fissurées. Des responsables des services locaux de la lutte contre les incendies ont déclaré que 28 personnes au total avaient été secourues dans cet hôtel et dans un immeuble d'habitation. "Le tremblement de terre est si fort (...) Il y a des fissures sur le mur", a témoigné sur Facebook un habitant de Hualien. Près de cent autres secousses de moindre importance avaient été enregistrées dans la même région ces trois derniers jours. Il y a deux ans, un séisme de même magnitude avait fait plus de cent morts dans la ville de Tainan, dans le sud-ouest de Taïwan. (Belga)