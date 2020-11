Deux morts et cinq blessés dans des attaques à l'arme blanche à Québec

Habillé en tenue "médiévale"

Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d'agressions à l'arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche à Québec (est du Canada) par un jeune homme qui a été interpellé, a annoncé la police, qui avait fait état, plus tôt, de "multiples victimes". Les forces de l'ordre ont demandé aux citoyens de la ville canadienne de rester à l'intérieur, les portes verrouillées, car une enquête est toujours en cours.



Les agressions se sont déroulées samedi en fin de soirée dans le Vieux Québec et le suspect, "un homme âgé dans la mi-vingtaine", armé d'une épée et habillé en tenue "médiévale" a été arrêté, a indiqué Etienne Doyon, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec lors d'un point de presse, sans préciser les motifs de ces agressions survenues lors de la soirée d'Halloween. Des dizaines de policiers ont été déployés à Québec dans la nuit de samedi à dimanche pour mener l'enquête.

