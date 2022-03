Deux morts et des blessés dans une attaque "terroriste" dans le nord d'Israël

(Belga) Au moins deux personnes sont mortes et d'autres ont été blessées dans une attaque "terroriste" dimanche soir dans la ville israélienne de Hadera (nord), ont indiqué les secouristes et la police, qui a dit avoir tué les assaillants.

"Deux Israéliens tués dans une attaque terroriste à Hadera", située entre les villes de Tel-Aviv et Haïfa, a souligné dans un bref message la Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, qui a dit avoir traité six personnes pour des blessures liées à ces violences. "Deux terroristes ont ouvert le feu en direction d'officiers, ce qui a causé la mort de deux passants", a dit la police israélienne, précisant que des forces spéciales avaient tué les deux assaillants. Les images des caméras de surveillance de Hadera, diffusées par les chaînes israéliennes, montrent deux hommes ouvrant le feu à l'arme automatique dans une rue où circulent des voitures, avant de se diriger vers le trottoir. Sur place, à Hadera, un journaliste de l'AFP a vu un corps gisant au sol. Cette attaque intervient alors qu'Israël accueille dimanche et lundi un sommet réunissant les chefs de la diplomatie des Etats-Unis, de l'Egypte, des Emirats, du Bahreïn et du Maroc dans une localité du désert de Néguev (sud). Deux hommes et deux femmes ont été tués mardi dernier dans une attaque au couteau et à la voiture bélier dans la principale ville du désert du Néguev. L'assaillant a été identifié par les autorités comme étant Mohammed Abou al-Kiyan. Cet enseignant de la ville bédouine de Hura, dans le Néguev, avait été condamné en 2016 à quatre ans de prison pour avoir planifié de se rendre en Syrie afin de combattre au sein du groupe djihadiste Etat islamique et pour des prêches faisant son apologie.