Deux morts par balle sur le tournage d'un clip au Texas: "Ils ont été pris dans un guet-apens" (vidéo)

Deux personnes ont été tuées et sept blessées par des coups de feu tirés depuis une voiture sur la tournage d'un clip à Houston, au sud des Etats-Unis, ont rapporté samedi les autorités.



"Le bilan est désormais de neuf personnes touchées par balle, deux sont mortes sur les lieux, une est dans un état critique, les autres sont hospitalisées", a déclaré sur Twitter le shérif Ed Gonzalez, qui a qualifié l'attaque survenue dans la soirée de vendredi dans un quartier résidentiel de la métropole texane de "guet-apens".



"D'autres véhicules étaient garés sur (le parking) et nous pensons que (les victimes) étaient en train de filmer une sorte de clip quand, tout d'un coup, ils ont en gros été pris dans un guet-apens. Nous pensons que les coupables sont des individus dans des voitures et/ou à pied qui ont tiré des coups de feu sur le parking" où se déroulait le tournage, a détaillé Ed Gonzalez pendant une conférence de presse donnée vendredi soir après l'attaque.



Selon la base de données de l'organisation Gun Violence Archive, les tueries par arme à feu ont fait depuis le début de l'année 72 morts et 146 blessés au Texas.