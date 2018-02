Deux Palestiniens tués par l'armée israélienne

(Belga) Deux Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par des tirs de l'armée israélienne, qui riposte depuis samedi après que des soldats israéliens eurent été blessés par un engin explosif, ont déclaré dimanche des sources médicales palestiniennes.

Les deux victimes palestiniennes ont été tuées à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, selon ces sources. Selon des témoins oculaires palestiniens, ils ont été atteints par des tirs près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, gouvernée par le mouvement islamiste palestinien Hamas. L'armée israélienne a déclaré sans autres précisions qu'elle avait tiré "des coups de semonce" en direction d'un groupe de Palestiniens qui s'approchaient de la clôture marquant la frontière "d'une manière suspecte". Israël a mené depuis samedi des frappes aériennes sur 18 "objectifs terroristes appartenant au Hamas" dans la bande de Gaza, après qu'un engin explosif eut blessé des soldats sur la frontière et qu'un projectile tiré depuis la bande de Gaza eut frappé une ville israélienne proche de la frontière. (Belga)