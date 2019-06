Deux passionnés ont retapé "l'avion le plus important de l'histoire": il survolera les plages de Normandie ce 6 juin

L'avion est en route vers la Normandie où il volera le 6 juin prochain, 75 ans après avoir participé au Débarquement en 1944. Véritable taxi des airs, le C-47 est l'avion mythique libérateur de la seconde guerre mondiale.

Un Douglas C47 a été entièrement restauré par deux passionnés américains un grâce à une collecte de fonds. Aujourd'hui, il est opérationnel et prêt à survoler à nouveau les plages de Normandie.

"Cet avion fut le leader des avions lors du débarquement de Normandie. Il a mené 800 avions en France le 6 juin 1944", raconte Tom Travis, pilote.

Il y a près de 75 ans, l'avion avait servi à parachuter des troupes des 82e et 101e divisions aéroportées. Pour Tom, c'est un bijou inestimable.



"C'est un trésor national, c'est probablement l'avion le plus important de l'histoire qui vole encore aujourd'hui", s'enthousiasme-t-il.



D'autres C47 utilisés à des fins commerciales pendant la 2e guerre mondiale seront aussi visibles les prochains jours durant les commémorations. Comme l'appareil de la compagnie aérienne Pan American, une fierté pour ceux qui ont la chance de les piloter.





"Une des expériences les plus importantes de ma vie"



"Je suis sûr que quand tout sera fini, je verrai ça comme l'une des expériences les plus importantes de ma vie", explique Robert S. Randazzo.



En Grande Bretagne, une réplique grandeur nature d'un speed fire est exposée depuis vendredi la London Bridge Station.



"Et bien, c'est un avion vraiment remarquable, le super marine 'speedfire', c'est une icône qui représente vraiment, pour le public britannique, la 2e guerre mondiale en tant que concept, explique John Delaney, conservateur à l'Impérial War Museum World War Two. C'est l'une des rares choses que les britanniques utilisaient depuis le tout début de la guerre jusqu'à la fin de la guerre. C'est donc vraiment représentatif de toute la gamme du conflit."



Le chasseur bombardier qui a fourni un soutien aérien aux alliés pendant la 2e guerre mondiale sera visible pendant une dizaine de jours dans le hall de la gare.