Deux personnes tuées dans un incendie à Ivry-sur-Seine, près de Paris

Deux personnes ont été tuées, et une autre grièvement blessée dans un "violent" incendie dimanche d'un immeuble d'habitation à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en proche banlieue parisienne, a-t-on appris de sources concordantes.

La personne grièvement blessée a été évacuée à la mi-journée par hélicoptère.

Quatre autres personnes, dont un enfant, ont été plus légèrement blessées, ont précisé les pompiers.

L'incendie s'est déclaré pour une raison encore indéterminée au rez-de-chaussée de cet immeuble de quatre étages d'un quartier populaire.

Le feu a pris dans un appartement de 70 m2, dont les fenêtres étaient murées, obligeant les secours à intervenir au moyen d'une hache, a indiqué sur place le commandant Patricia Maunier, porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Les murs extérieurs du logement étaient noircis par les flammes, a constaté une journaliste de l'AFP.

L'immeuble est voisin du centre commercial Quais d'Ivry, situé non loin de la Seine à un peu plus d'un kilomètre au sud du boulevard périphérique.

Les pompiers de Paris avaient été alertés à 11H49 pour un feu "violent" avec "des personnes confinées dans leurs appartements", a détaillé à l'AFP le commandant Maunier.

Une centaine de sapeurs et quarante engins ont été mobilisés. Treize personnes ont été sorties du bâtiment - six par les fenêtres et sept par l'escalier - et le feu a été maîtrisé en une heure environ.

Au total, une cinquantaine de personnes ont été évacuées, a indiqué à l'AFP Méhadée Bernard, adjointe au maire d'Ivry.