Deux pilotes d'avion suspendus après s’être endormis en plein vol: ils avaient raté leur atterrissage à Addis Abeba

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a annoncé samedi avoir suspendu deux de ses pilotes qui s'étaient endormis alors qu'ils volaient lundi du Soudan vers l'Ethiopie, ratant leur atterrissage à Addis Abeba.

Cet incident avait été rapporté par le quotidien "New Zealand Herald".

Selon ce journal, les deux pilotes d'un avion qui reliait en début de semaine Khartoum, au Soudan, à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, se sont endormis en plein vol. Du coup, le Boeing 737 n'a pas entamé sa descente à l'approche de l'aéroport. Le pilote automatique a maintenu l'avion à 11.000 mètres d'altitude. Les contrôleurs ont plusieurs fois tenté de joindre les pilotes, mais personne n'a répondu. Ce n'est que lorsque l'appareil a dépassé la piste d'atterrissage, qu'une alarme s'est déclenchée. Ce qui a réveillé les deux pilotes qui ont fait demi-tour.

L'avion a finalement atterri à Addis-Abeba avec vingt minutes de retard.

La compagnie a indiqué samedi enquêter sur cet incident, tout en soulignant que le vol s'était terminé sans aucun problème, même si l'heure d'arrivée prévue avait été dépassée. Ethiopian Airlines est l'une des plus anciennes compagnies aériennes d'Afrique et opère une flotte d'environ 125 avions qui desservent quelque vingt destinations nationales et environ 125 destinations étrangères. Elle opère une flotte d'appareils de ligne, dont des Airbus A350, et des avions cargo.