Deux randonneurs septuagénaires secourus plus d'une semaine après leur disparition: "La survie de Carol et Ian est un miracle"

Carol Kiparsky 77 ans et Ian Irwin 72 ans avaient été aperçus pour la dernière fois le 14 février à leur location de vacances au nord de San Francisco. Ce jour-là, le couple originaire de Palo Alto part pour une randonnée dans une forêt de la région. Sans nouvelles de leur part après leur départ, d'importants dispositifs de secours sont déployés. Plus de 500 personnes, des hélicoptères et des équipes cynophiles se lancent à leur recherche selon le sergent du comté de Marin Brenton Schneider.

Peu d'espoir de les retrouver vivants

Le jeudi 20 février, les autorités perdent espoir et ne pensent plus retrouver le couple vivant selon des informations des médias locaux affiliés à CNN. Finalement, samedi matin, 8 jours après leur disparition, Carol et Ian sont découverts dans une végétation très dense. Deux volontaires ont entendu une voix alors qu'ils observaient une partie boisée. "Au début nous pensions que c'était une autre équipe, mais ils ont commencé à crier à l'aide", a déclaré un secouriste.

Nous nous sommes regardés et nous sommes dit : 'c'est eux!'

Carol avait perdu ses chaussures et ni elle ni Ian n'ont mangé pendant plus d'une semaine. Lorsqu'il a été retrouvé le couple souffrait d'hypothermie. Les deux randonneurs doivent leur survie à une flaque d'eau dans laquelle ils ont pu boire.

"La survie de Carol et Ian est un miracle" a déclaré le sergent Schneider. Au vu de la densité de la végétation dans laquelle le couple a été retrouvé, les grands moyens de secours déployés étaient vraiment indispensables selon le porte-parole du bureau du shérif. Un hélicoptère a été requis pour pourvoir hisser le couple de la zone accidentée dans laquelle il se trouvait.