Deux tiers des Belges sont pour la signature de l'interdiction des armes nucléaires

Deux tiers des sondés estiment que la Belgique doit signer le traité des Nations unies sur l'interdiction des armes nucléaires, ressort-il d'un sondage auprès de 1.006 Belges réalisé à la demande de l'organisation. En 2017, 122 Etats membres de l'ONU ont voté en faveur d'une interdiction des armes nucléaires. Le traité vise l'interdiction du développement, les tests, la production, le stockage, le commerce, l'utilisation et la menace d'utiliser des armes nucléaires. Ce n'est pas le cas de la Belgique ni des autres Etats membres de l'OTAN. Une majorité des répondants au sondage (66%) est aussi en faveur du retrait des institutions financières belges de l'industrie de l'armement nucléaire. La majorité (53%) estime aussi que les nouveaux F35 ne devraient pas être dotés d'une capacité nucléaire, soit le double des répondants qui se disent en faveur (27%). Les sondés qui se disent contre la présence d'armes nucléaires américaines à Kleine Brogel sont aussi plus nombreux que les sondés qui se disent pour la maintien de cet équipement (49% contre 27%). La Coalition belge contre les armes atomiques souhaite donc que les différents partis politiques tiennent compte de ces résultats lors des prochaines élections. Le traité contre l'armement nucléaire a été adopté le 7 juillet 2017 aux Nations unies par 122 votes pour, une voix contre - celle des Pays-Bas, membre de l'Otan - et une abstention. Ni les neuf pays détenteurs de l'arme nucléaire (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, Chine, France, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël), ni le Japon, ni les pays de l'Alliance atlantique - dont la Belgique donc - n'ont pris part au vote (sauf les Pays-Bas qui ont voté contre) . (Belga)