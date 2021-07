Devant des touristes médusés, cette famille d'ours vient se rafraîchir dans les eaux de ce lac (vidéo)

C'est une scène surréaliste qui a été filmée sur les rives du lac Tahoe, à cheval entre les états de la Californie et du Nevada. Alors que de nombreux Américains profitaient des réjouissances de la fête nationale de ce dimanche, un grand ours et ses 3 oursons sont apparus sur une plage bondée de touristes. Les observateurs de cette scène sont restés longuement figés sur place, sans voix.

Alors que l'adulte a subtilisé la glacière d'une famille, les trois oursons ont été, eux, se rafraîchir dans l'eau.

Jen Watkins a réussi à filmer cette scène, pendant que les oursons s'éclaboussaient dans l'eau.

"Nous étions tous un peu choqués", a déclaré la femme à KCRA (une chaîne de télévision locale), tout en ajoutant que l'ours adulte avait décollé avec la glacière de quelqu'un avant de quitter la plage et de retourner dans la forêt.

Le bureau du shérif du comté de Placer a rappelé qu'il était "très dangereux" de s'approcher des ours.

"Nous sommes sur leur territoire lorsque nous sommes dans les contreforts et dans la Sierra [Nevada]", a déclaré le lieutenant Nelson Resendes à KCRA. "Ne les nourrissez pas, ne les attirez pas, ne les provoquez pas et, évidemment dans un cadre comme celui-ci... ne les approchez pas... respectez leur espace."

Cependant, une maladie pourrait être à l'origine de cette proximité établie avec des humains. Un nombre croissant d'ours de la région souffrent d'encéphalite, ou d'inflammation du cerveau qui troublent leurs sens et leurs peurs.