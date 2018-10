Didier Reynders a commencé lundi une mission au Japon

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, a commencé lundi soir une mission de quatre jours au Japon. Ce déplacement vise à renforcer encore les liens étroits qui unissent les deux pays. M. Reynders et son homologue japonais, Taro Kono, se sont d'ailleurs échangé un "memorandum of understanding" dont l'objectif est d'accroître le dialogue politique entre la Belgique et le Japon.

De nombreuses rencontres jalonneront cette mission, non seulement des hommes d'affaires installés à Tokyo et Osaka, mais également le prince Nahurito, héritier de l'empereur, ou le maire de Hiroshima. Mardi soir, le chef de la diplomatie belge arrivera dans la ville détruite en 1945 par l'explosion de la première bombe atomique de l'histoire. La visite a une importance toute particulière pour la Belgique, a rappelé lundi soir M. Reynders. Marqué par les attaques au gaz durant la Première Guerre mondiale, le royaume veut profiter de son siège comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations-Unies pour faire avancer la mise en oeuvre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires dans un contexte mondial régulièrement marqué par l'aventure nucléaire nord coréenne. "Le gouvernement belge réaffirme son engagement à travailler de la façon la plus effective possible à un monde sans arme nucléaire, sans arme de destruction massive", a souligné M. Reynders avant un dîner de travail avec son homologue. (Belga)