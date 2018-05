Didier Reynders appelle au calme et au dialogue à Gaza

(Belga) Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) a appelé, sur Twitter, Palestiniens et Israéliens "à éviter à tout prix l'usage disproportionné de la violence et à renouer au plus vite le dialogue en vue d'un accord qui apporte une solution durable au conflit". Au moins 41 Palestiniens ont perdu la vie, lundi, dans des affrontements avec l'armée israélienne.

Didier Reynders participe à la Conférence internationale sur les victimes de violence ethnique et religieuse au Moyen-Orient organisée ce lundi à Bruxelles. "Je souligne combien il est important d'éviter les gestes unilatéraux qui créent des tensions, comme cela se voit autour de la question de #Jérusalem aujourd'hui", a-t-il ajouté. La bande de Gaza est le théâtre de heurts depuis la fin de la matinée ce lundi, les Palestiniens manifestant contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, une décision de Donald Trump qui a soulevé un tollé international. Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman avait prévenu que l'armée emploierait "tous les moyens" pour empêcher les Palestiniens de s'en prendre à la barrière frontalière, aux soldats ou aux civils israéliens riverains du territoire palestinien.