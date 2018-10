Didier Reynders demande une enquête crédible et indépendante

(Belga) "Nous avons une position commune en Europe, nous voulons une enquête menée à son terme de manière crédible et indépendante", a rappelé mardi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders en réaction aux propos tenus le matin même par le président turc. Recep Tayyip Erdogan a indiqué que la mort du journaliste saoudien Jamal Kashoggi, qui a disparu du consulat d'Istanbul, avait été planifiée.

"Tout d'abord, cette déclaration nous conforte dans les difficultés que nous rencontrons avec la Turquie", a indiqué Didier Reynders. "C'est le président qui parle lui-même des évolutions d'une enquête en cours. Sur ce dossier, nous avons une position commune en Europe, nous voulons une enquête menée à son terme de manière crédible et indépendante. Je n'ai pas entendu de réactions différentes de la part de collègues européens." "Ensuite, par rapport à l'Arabie saoudite, nous devons poursuivre un dialogue ouvert, même si nous ne sommes pas d'accord. Il n'est pas question de rompre purement et simplement les relations. En quoi cela améliorerait le sort des gens? ", s'est-il interrogé. À propos des livraisons d'armes au royaume saoudien, Didier Reynders a rappelé que les Régions étaient compétentes et avaient la possibilité de les suspendre. "Chacun évoque un embargo européen mais quand la question à été mise sur la table à propos de la guerre au Yémen, il y a eu un non généralisé. Je crois toutefois que nous serons plus forts si nous discutons de cela au niveau européen. L'Allemagne plaide déjà pour une suspension temporaire." Le cabinet de Willy Borsus a de son côté précisé que le ministre-président wallon maintenait sa volonté de privilégier la concertation au niveau européen avant de décider de suspendre toute exportation d'armes vers l'Arabie saoudite. Cette option reste toutefois envisagée. Le royaume ultraconservateur est l'un des principaux clients de la FN Herstal. (Belga)