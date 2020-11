Diego Maradona est mort d'une crise cardiaque: il avait été opéré d'un hématome à la tête

Le champion du monde 1986, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, avait été opéré début novembre d'un hématome à la tête et se trouvait depuis en convalescence.

La légende argentine du football Diego Maradona, qui venait de fêter ses 60 ans, est décédée mercredi d'une crise cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires, a indiqué à l'AFP son porte-parole, Sebastian Sanchi.

Début novembre, quelques jours après son 60e anniversaire, Maradona avait été admis dans un hôpital de La Plata. Il présentait des symptômes d'anémie et de déshydratation. Mais un scanner avait révélé un caillot de sang entre son cerveau et son crâne et il a été opéré d'urgence. Après huit jours d'hospitalisation, l'ex-champion de football argentin Diego Maradona avait pu quitter la clinique. L'opération s'était bien déroulée et il avait eu l'autorisation de quitter l'établissement. Une photo diffusée par son porte-parole le montrait souriant, auprès de son médecin, le docteur Leopold Luque.

La vie de Diego Maradona a été rythmée par de nombreux problèmes de santé, dont certains liés aux excès en tous genres qui l'ont parfois fait flirter avec la mort.



En 2000, il avait eu une crise cardiaque à la suite d'une overdose dans la cité balnéaire uruguayenne de Punta del Este. Il avait ensuite suivi une longue cure à Cuba. En 2004, alors qu'il pesait plus de 100 kg, une autre crise cardiaque l'avait terrassé à Buenos Aires, mais il s'en était sorti. Il avait ensuite subi une opération chirurgicale de l'estomac pour perdre énormément de poids.



En 2007, une consommation excessive d'alcool l'avait conduit à l'hôpital. Dernièrement, il a dû se faire poser une prothèse à cause de ses genoux douloureux.



Confiné depuis mars en raison de la pandémie et de sa santé fragile, Diego Maradona avait insisté le 30 octobre, le jour de son 60e anniversaire, pour diriger l'entraînement de ses joueurs du club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Mais il ne semblait pas en forme, marchait avec difficulté et n'était resté que quelques minutes sur le terrain avant de se retirer.



Tout comme le Brésilien Pelé, qui a fêté ses 80 ans en octobre, Maradona est considéré comme l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps.