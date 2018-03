Différends UE-Turquie: pas d'avancées "concrètes", selon Donald Tusk

(Belga) L'Union européenne et la Turquie ne sont parvenues à aucune avancée "concrète" sur leurs différends discutés lors d'un sommet à Varna en Bulgarie, a déclaré lundi soir le président du Conseil européen Donald Tusk.

"En termes de solutions concrètes, nous ne sommes parvenus à aucun compromis aujourd'hui", a déclaré M. Tusk à l'issue d'un dîner de travail dans la station balnéaire bulgare, pointant notamment des différends sur la Syrie, les droits de l'homme, la Grèce et Chypre. "Seuls des progrès sur ces questions permettront d'améliorer les relations entre l'UE et la Turquie, y compris le processus d'adhésion", a-t-il souligné. M. Erdogan avait auparavant souhaité une accélération du processus d'adhésion de son pays à l'UE, disant espérer que les deux partenaires étaient sortis d'une "période très difficile" et pointant la bonne coopération d'Ankara et des Vingt-Huit en matière de gestion de l'immigration et de lutte contre le "terrorisme". Le sommet était organisé par la Bulgarie, un pays voisin de la Turquie assumant pour la première fois la présidence tournante de l'UE.