Dimitri Vegas & Like Mike à nouveau seconds dans le classement DJ Mag Top 100

(Belga) Pour la troisième année d'affilée, le duo de djs belges Dimitri Vegas & Like Mike se placent à la seconde place dans le DJ Mag Top 100, le sondage mené par le magazine britannique DJ Mag chaque année. Les résultats ont été rendus publics samedi lors d'un évènement organisé à Amsterdam aux Pays-Bas. Le Néerlandais Martin Garrix a conservé sa place de vainqueur dans le Top 100 pour la troisième année consécutive.

Dimitri Vegas et Like Mike sont les noms d'artistes de Dimitri et Michael Thivaios qui ont grandi à Willebroek. En 2015, ils étaient premiers dans le classement du DJ Mag Top 100. Après l'annonce des résultats, le duo a offert une performance d'une heure durant le Amsterdam Dance Event. Le classement du magazine britannique est publié annuellement depuis 25 ans et réalisé sur base d'un vote public. Chaque année, plus d'un million personnes de 179 pays donnent leur avis. (Belga)