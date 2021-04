Dîners clandestins: "pas de ministre" parmi les participants, affirme Darmanin

"A ma connaissance, il n'y a pas de ministres" parmi les participants à des dîners clandestins de luxe à Paris, a déclaré mardi Gérald Darmanin, en dénonçant "la rumeur qui sape les fondements de la démocratie".

Invité d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'une enquête avait été diligentée après la diffusion du reportage de M6 dans lequel un organisateur de tels dîners affirmait avoir rencontré des "ministres" dans des restaurants clandestins.

"A ma connaissance, il n'y a pas de ministres", a poursuivi Gérald Darmanin.

"Je voudrais dire (...) à quel point la rumeur est dure pour notre démocratie. (..) et je crois qu'on devrait vraiment réfléchir à cette idée que c'est le soupçon qui permet de condamner des gens et non pas la vérité", a ajouté Gérald Darmanin, en évoquant les réseaux sociaux qui ont "continué" à "s'affoler" alors même que l'organisateur Pierre-Jean Chalençon avait dit avoir "menti" en parlant de ministres.

Il "s'est fait faire une fausse publicité, qui je crois, peut lui coûter cher", a prévenu le ministre.

Il a relevé que "cette rumeur continuait à exister". "Cette rumeur sape les fondements de la démocratie", a-t-il dit.

A une question sur ce qu'il faudrait faire s'il s'avérait qu'un ministre avait participé à ce type de repas, il a répondu: "je considèrerais personnellement qu'il n'est pas à la hauteur de sa fonction".