Diplomate iranien remis à la Belgique : L'Iran convoque l'ambassadeur allemand

(Belga) Les autorités iraniennes ont annoncé avoir convoqué mercredi l'ambassadeur d'Allemagne à Téhéran pour protester contre la remise par Berlin à la Belgique d'un diplomate iranien soupçonné d'être impliqué dans un projet d'attentat contre un rassemblement d'opposants iraniens fin juin en France.

"L'ambassadeur allemand à Téhéran a été convoqué aujourd'hui pour protester contre l'extradition d'un de nos diplomates vers la Belgique", affirme un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bahram Ghasemi, dans un communiqué. Téhéran a dit à l'ambassadeur que l'Iran considérait que la remise d'Assadollah Assadi à la justice belge avait été "provoquée par un complot des ennemis de l'Iran et des relations irano-européennes" et a appelé à sa libération sans délai, selon le communiqué. Assadollah Assadi, présenté par les opposants visés comme le "commanditaire" de l'attentat, était en poste à l'ambassade d'Iran à Vienne lorsqu'il a été interpellé en Allemagne début juillet, peu après la mise en échec de ce projet par la justice belge. Visé par un mandat d'arrêt européen, il a été remis mardi par l'Allemagne à la justice belge, qui l'a écroué. Le 2 juillet, la justice belge avait annoncé avoir mis en échec un projet d'attentat à la bombe qui aurait dû frapper, l'avant-veille à Villepinte en région parisienne, le grand rassemblement annuel du CNRI, une entité chapeautant les Moudjahidine du peuple (MEK, opposition). Cette affaire a généré des tensions diplomatiques franco-iraniennes au moment même où les puissances européennes, à commencer par la France et l'Allemagne, s'efforcent de sauver l'accord sur le nucléaire iranien dont les Etats-Unis de Donald Trump sont sortis. Le 3 octobre, les autorités françaises ont accusé le ministère iranien du Renseignement d'avoir fomenté ce projet d'attentat, ce que Téhéran a fermement démenti. Elles ont aussi procédé au gel des avoirs en France de deux citoyens iraniens, dont M. Assadi, "identifié avec certitude comme un agent du renseignement" iranien, selon une source diplomatique française. (Belga)