DIRECT - Guerre en Ukraine: le futur de la guerre "dépend du sort de Marioupol", assure un gouverneur

Moscou a annoncé vendredi viser le contrôle total du sud de l'Ukraine.

DIRECT RTL INFO

14h23 - Marioupol: l'UE demande à Poutine des corridors humanitaires

Le président du Conseil européen Charles Michel, qui représente les Etats membres de l'UE, a demandé vendredi au président russe Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique, de garantir des corridors humanitaires à Marioupol à l'occasion de la Pâque orthodoxe.

14h11 - La Russie dit être prête à une trêve "à tout moment" sur le site d'Azovstal de Marioupol

L'armée russe s'est dite vendredi prête à observer "à tout moment" une trêve "sur tout ou une partie" du site industriel d'Azovstal, le dernier bastion des forces ukrainiennes de Marioupol, pour permettre l'évacuation de civils et la reddition de combattants. "Le point de départ de cette pause humanitaire sera la levée par les formations armées ukrainiennes de drapeaux blancs sur tout ou une partie d'Azovstal", a dit le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Il assure que les civils évacués auront le choix de rejoindre des territoires sous contrôle ukrainien ou russe et que les soldats ukrainiens seront bien traités et que les blessés seront soignés.

13h15 - L'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre

L'ONU a accusé vendredi l'armée russe d'actions "pouvant relever des crimes de guerre" en Ukraine depuis l'invasion du 24 février et constaté que le droit humanitaire avait "été jeté par dessus bord".

13h10 - La France livre des canons Caesar et des missiles antichars à l'Ukraine

La France fournit des missiles antichars Milan ainsi que des canons Caesar à l'Ukraine pour l'aider à faire face à l'invasion russe, a affirmé le président français Emmanuel Macron dans un entretien à Ouest-France paru vendredi.

13h - Le futur de la guerre "dépend du sort de Marioupol"

Le futur de la guerre en Ukraine "dépend du sort de Marioupol", port assiégé du sud-est du pays, quasi-intégralement sous contrôle russe, a déclaré vendredi à l'AFP le gouverneur régional, Pavlo Kyrylenko.

12h45 - Le Royaume-Uni va rouvrir "la semaine prochaine" son ambassade à Kiev

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé vendredi la réouverture "la semaine prochaine" de l'ambassade du Royaume-Uni à Kiev, qui avait été fermée en raison de l'invasion russe de l'Ukraine.

11h40 - Un mort et deux blessés dans le crash d'un avion de transport de troupes

Un avion de transport de troupes ukrainien An-26 s'est écrasé jeudi lors d'un "vol technique" dans la région de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, faisant un mort et deux blessés selon l'administration régionale.

11h30 - L'Onu accuse l'armée russe d'actions "pouvant relever des crimes de guerre"

L'Onu a accusé vendredi l'armée russe d'actions "pouvant relever des crimes de guerre" en Ukraine depuis l'invasion du 24 février, y compris des bombardements indiscriminés tuant des civils et détruisant écoles et hôpitaux.

11h - L'armée russe vise le "contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine"

La Russie vise le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région orientale du Donbass pour disposer d'un pont terrestre vers la Crimée annexée par Moscou, a indiqué vendredi un haut responsable militaire russe.

9h - Aucun couloir d'évacuation de civils

Aucun couloir d'évacuation de civils ne pourra être organisé vendredi en Ukraine, a déclaré une responsable du gouvernement ukrainien, jugeant la situation trop "dangereuse" sur les routes.

5h - L'Ukraine accuse la Russie de préparer un faux référendum

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de chercher à organiser un faux référendum d'indépendance dans les régions de Kherson et Zaporijjia qu'elle occupe dans le sud du pays. "Ce n'est pas juste pour mener un recensement. (...) Ce n'est pas pour vous donner de l'aide humanitaire d'aucune sorte. C'est en fait pour falsifier un soi-disant référendum sur votre terre, si l'ordre d'organiser cette comédie arrive de Moscou", a averti le président ukrainien.