DIRECT - Guerre en Ukraine: 10 millions de personnes ont fui leur foyer

La situation humanitaire empire dans de grandes villes ukrainiennes, toujours sous le feu des frappes de Moscou, qui a annoncé dimanche avoir employé, pour la deuxième fois, des missiles hypersoniques.

DIRECT RTL INFO

13h25 - Dix millions de personnes ont fui leurs foyers en Ukraine (ONU)

Dix millions de personnes ont désormais fui leurs foyers en Ukraine en raison de la guerre "dévastatrice" menée par la Russie, a déclaré dimanche le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi. "La guerre en Ukraine est si dévastatrice que 10 millions de personnes ont fui, soit déplacées à l'intérieur du pays, soit réfugiées à l'étranger", a déclaré sur Twitter M. Grandi.

12h35 - Réfugiés: Jan Jambon demande un "cadre de directives plus contraignant" pour les CPAS

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a demandé dimanche au gouvernement fédéral de fournir un "cadre plus contraignant" sur la manière dont les CPAS doivent traiter l'octroi du revenu d'insertion des réfugiés ukrainiens.

12h35 - L'Allemagne et le Qatar nouent un partenariat énergétique



L'Allemagne et le Qatar sont tombés d'accord sur un partenariat énergétique sur le long terme qui doit rendre l'Allemagne moins dépendante de la Russie, a annoncé le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck. Selon M. Habeck, l'accord ne porte pas seulement sur la fourniture de gaz, mais aussi sur le développement d'énergies renouvelables et différentes mesures en matière d'efficacité énergétique.

09h50 - Une école servant de refuge bombardée, des civils sous les décombres selon les autorités

L'armée russe a bombardé une école d'art servant de refuge à plusieurs centaines de personnes à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, ont accusé dimanche les autorités locales, ajoutant que des civils étaient coincés sous les décombres. "Hier (samedi), les occupants russes ont largué des bombes sur l'école d'art G12 située sur la rive gauche de Marioupol, où 400 habitants de Marioupol -- des femmes, des enfants et des personnes âgées -- s'étaient réfugiés", a déclaré la municipalité de cette cité portuaire assiégée par les forces de Moscou. "Nous savons que le bâtiment a été détruit et que des gens pacifiques sont toujours sous les décombres. Le bilan concernant le nombre de victimes est en train d'être clarifié", a-t-elle ajouté dans un communiqué publié sur Telegram.

08h35 - La Russie dit avoir à nouveau utilisé des missiles hypersoniques (ministère)

La Russie a affirmé dimanche, pour le deuxième jour consécutif, avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud du pays. "Une importante réserve de carburant a été détruite par des missiles de croisière 'Kalibr' tirés depuis la mer Caspienne, ainsi que par des missiles balistiques hypersoniques tirés par le système aéronautique 'Kinjal' depuis l'espace aérien de la Crimée", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué, sans préciser la date de cette frappe.

06h50 - L'Ukraine interdit les partis pro-russes



Le Conseil national de sécurité de l'Ukraine a suspendu le travail d'un certain nombre de partis pro-russes, a annoncé le président Volodymyr Zelensky dans un message vidéo posté dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit notamment de deux partis qui siègent au Parlement. Cette décision vaudra tant que la loi martiale sera d'application sur le territoire.

04h40 - Une des plus grandes usines sidérurgiques d'Europe endommagée à Marioupol

L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol, une des plus grandes d'Europe, a été fortement endommagée par des bombardements, ont affirmé dimanche des responsables ukrainiens. "Une des plus grandes usines métallurgiques d'Europe est détruite. Les pertes économiques pour l'Ukraine sont immenses", a affirmé la députée Lesia Vasylenko, qui a publié sur son compte Twitter une vidéo montrant d'épaisses colonnes de fumée s'élevant d'un complexe industriel.

02h30 - Plus de 260 civils tués à Kharkiv depuis l'invasion; appel à l'aide du maire de Tchernihiv

Depuis que les forces russes ont envahi l'Ukraine il y a plus de trois semaines, au moins 266 civils, dont 14 enfants, ont été tués dans les combats autour de la ville de Kharkiv, ont annoncé samedi soir les autorités de la deuxième plus grande ville d'Ukraine.