DIRECT - Guerre en Ukraine: la capitale Kiev tient toujours, l'offensive russe se poursuit

L'offensive russe sur l'Ukraine, qui résiste avec acharnement, se poursuit lundi au lendemain de la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, à laquelle les Européens ont répliqué en promettant de fournir des armes à Kiev.

La mise en alerte par Vladimir Poutine des forces de dissuasion nucléaire de son pays a suscité dimanche un haro mondial et jusqu'à la promesse de l'UE de fournir des avions de chasse à l'Ukraine, qui résiste avec acharnement à l'invasion russe.

LE DIRECT SUR LA GUERRE EN UKRAINE:

L'Ukraine affirme que la Russie a "ralenti le rythme de l'offensive"

L'armée ukrainienne a affirmé lundi que Moscou avait "ralenti le rythme de l'offensive" au cinquième jour de son invasion du pays, alors que des pourparlers sont attendus au Bélarus. "Les occupants russes ont ralenti le rythme de l'offensive, mais tentent toujours d'engranger des succès dans certaines zones", a indiqué l'état-major ukrainien dans un communiqué.

Des explosions entendues à Kiev, l'offensive russe se poursuit

Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev tôt lundi matin, rapportent les services d'information de l'état ukrainien. La capitale ukrainienne avait connu un calme relatif durant les dernières heures. Les informations concernant les détonations n'ont pas pu être vérifiées. Selon l'armée ukrainienne, l'offensive russe vers Kiev se poursuit.

Au nord de la capitale, l'armée russe a tenté de construire un pont pour traverser la rivière Irpin, a indiqué le chef de l'armée ukrainienne sur Facebook dans la nuit de dimanche à lundi. Selon le message, une autre tentative de prendre la banlieue d'Irpin, juste à l'extérieur de Kiev, a échoué. Cette information n'a pas non plus pu être vérifiée de manière indépendante.

De faux comptes russes visent l'Ukraine sur les réseaux sociaux, affirme Meta

Des groupes prorusses orchestrent diverses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux en utilisant de faux profils ou des comptes piratés pour dépeindre l'Ukraine comme un simple pion aux mains des Occidentaux, a affirmé Meta dimanche.

L'Union européenne et le Canada ferment leur espace aérien aux avions russes

L'Union européenne a annoncé qu'elle allait fermer son espace aérien aux compagnies russes, en représailles à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, une mesure également décidée par plusieurs pays européens ne faisant pas partie de l'UE et par le Canada.

Biden parlera lundi avec ses alliés pour "coordonner" une réponse

Le président américain Joe Biden s'entretiendra en conférence téléphonique avec ses alliés et partenaires lundi pour discuter des "développements" de l'attaque russe en Ukraine et "coordonner" une "réponse unie", a déclaré la Maison Blanche.

Le rouble russe chute de près de 30% suite aux dernières sanctions

Le rouble russe a plongé de près de 30% par rapport au dollar lundi après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions plus sévères à Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine.

Le prix du baril de brut américain bondit de plus de 5%

Le prix du baril de brut West Texas Intermediate (WTI) a bondi de plus de cinq pour cent dans les échanges matinaux lundi, les marchés s'inquiétant de plus en plus d'une crise énergétique après les nouvelles sanctions occidentales imposées à Moscou suite à son invasion de l'Ukraine.

Ursula von der Leyen soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est prononcée en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. "Avec le temps, ils nous appartiendront bel et bien. Ils sont des nôtres et nous les voulons parmi nous", a souligné dimanche Ursula von der Leyen interrogée par un journaliste d'Euronews sur l'adhésion du pays à l'Union

Les recteurs des unifs belges promettent leur aide aux chercheurs et étudiants ukrainiens

Les recteurs des 11 universités belges ont promis, dans un communiqué commun diffusé dimanche, de soutenir les chercheurs et étudiants ukrainiens présents en Belgique.

Dissuasion nucléaire russe: Poutine cherche à détourner l'attention, estime Boris Johnson

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé dimanche qu'en mettant en alerte la force nucléaire, le président russe Vladimir Poutine cherchait à détourner l'attention de la résistance acharnée livrée sur le terrain aux troupes russes. "Je pense que c'est une distraction de la réalité de ce qui se passe en Ukraine", a déclaré le dirigeant, après une rencontre avec des membres de la communauté ukrainienne à Londres.

La France appelle ses ressortissants de passage en Russie à partir

La France recommande désormais à ses ressortissants de passage en Russie de "quitter sans délai" le pays en raison des "restrictions croissantes apportées à la circulation aérienne entre la Russie et l'Europe", et à tous les Français de partir du Bélarus par la route, dans deux communiqués publiés dimanche.