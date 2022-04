DIRECT - Guerre en Ukraine: évacuations dans l'Est de l'Ukraine où l'étau se resserre

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

DIRECT RTL INFO

7h53 - L'Ukraine réclame davantage d'armes à l'Otan

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a demandé jeudi aux membres de l'Otan de fournir davantage d'armes à son pays pour combattre les forces russes.



"Je viens demander trois choses: des armes, des armes et des armes. Plus rapidement elles seront livrées, plus de vies seront sauvées et de destructions évitées", a plaidé le ministre ukrainien des Affaires étrangères à son arrivée au siège de l'Otan à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues des pays de l'Alliance atlantique.



6h43 - Evacuations dans l'Est de l'Ukraine où l'étau se resserre

L'Est de l'Ukraine, désormais cible prioritaire du Kremlin, s'efforçait d'évacuer sa population civile, avant une nouvelle offensive russe attendue en dépit de nouvelles sanctions américaines "dévastatrices" contre Moscou. "Nous avons réussi à évacuer plus de 1.200 personnes aujourd'hui" mercredi, a déclaré Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk (est), encore sous contrôle ukrainien.



Ce responsable a précisé que toutes ces évacuations avaient été faites en l'absence de tout cessez-le-feu et dans des conditions très difficiles en raison des bombardements intenses des forces russes. "Je demande aux gens d'évacuer, parce que nous voyons clairement qu'avant de passer à l'offensive totale, l'ennemi va juste détruire complètement tous ces endroits", avait-t-il lancé dans une interview avec une télévision ukrainienne. "S'il-vous-plaît, partez" pendant qu'il en est encore temps. Ces évacuations se font lors de brèves accalmies, ou sont rendues impossibles comme à Popasne, au sud de Sverodonetsk, où l'intensité des bombardements a empêché toute opération auprès des habitants de cette localité de la région de Lougansk, selon M. Gaïdaï.

2h15 - Le Pentagone ne voit pas d'attaque imminente aux armes chimiques

Pour le Pentagone, rien n'indique actuellement que l'armée russe déploiera prochainement des armes chimiques ou biologiques en Ukraine. "Nous n'avons rien vu qui puisse l'indiquer", a déclaré mercredi le porte-parole John Kirby. Pour l'instant, aucun transport russe d'armes chimiques en direction de l'Ukraine n'a été signalé.



M. Kirby a également annoncé que Washington soutiendra Kiev en lui fournissant des armes antichars supplémentaires de type Javelin. L'armée ukrainienne a utilisé ces armes de manière très efficace ces derniers temps, selon M. Kirby. En outre, des discussions sont en cours entre les États-Unis et l'Ukraine concernant la livraison de drones Switchblade. Parmi ceux-ci, 100 ont déjà été envoyés.

23h16 - Nouvelles sanctions américaines, Kiev appelle à évacuer l'Est

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle salve de sanctions "dévastatrices" contre la Russie, accusée de crimes de guerre, tandis que l'Ukraine appelait les populations civiles à évacuer l'est de son territoire, désormais cible prioritaire du Kremlin.



"Ce qui se passe ce n'est rien de moins que des crimes de guerre majeurs. Les nations responsables doivent s'unir pour que les responsables rendent des comptes", a dit le président américain Joe Biden à Washington, en promettant "d'étouffer pour des années" le développement économique de la Russie.



Les nouvelles mesures américaines interdisent "tout nouvel investissement" en Russie et vont appliquer les contraintes les plus sévères possibles aux grandes banques russes Sberbank et Alfa Bank, ainsi qu'à plusieurs importantes entreprises publiques.



Elles visent également les filles du président russe Vladimir Poutine, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova, âgées d'une trentaine d'années. Ces nouvelles sanctions devaient être décidées en coordination avec le G7 et l'Union européenne, pressée par Kiev d'en faire plus contre Moscou, notamment en matière de sanctions énergétiques, un sujet qui divise l'UE, dont certains Etats membres sont très dépendants des livraisons russes.