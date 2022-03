DIRECT - Guerre en Ukraine: Joe Biden rencontre des ministres ukrainiens pendant sa visite en Pologne

14h10 - Ukraine: le maire de Kiev renonce à imposer un nouveau couvre-feu



Le maire de Kiev a finalement renoncé samedi à imposer un nouveau couvre-feu de 35 heures, qu'il avait annoncé à partir de samedi soir, pour revenir à un couvre-feu ne s'appliquant que de 20 heures à 07 heures, comme tous les soirs. "Nouvelle information du commandement militaire: le couvre-feu à Kiev et dans la région ne sera pas en vigueur demain (dimanche)", a indiqué le maire de la capitale, Vitali Klitschko, sur Telegram. Le couvre-feu, désormais habituel, en vigueur de 20H00 (19H00 HB) à 07H00 (06H00 HB), sera appliqué et "on pourra se déplacer librement à Kiev dimanche dans le journée", a-t-il précisé, sans donner d'explication sur ce revirement. Samedi matin, il avait annoncé qu'un nouveau couvre-feu allait être imposé "de 20H00 samedi à 07H00 lundi 28 mars". Pendant le couvre-feu, les habitants de Kiev "ne peuvent sortir que pour se rendre dans un abri en cas de sirène d'alerte. Les transports en commun, les magasins, les pharmacies et les stations service seront fermés" et seules les personnes munies de laissez-passer peuvent se déplacer dans la ville, avait-il ajouté. Plusieurs couvre-feux ont déjà été imposés dans la capitale depuis le début de l'invasion russe le 24 février, le dernier pour 35 heures du 21 au 23 mars. Les forces ukrainiennes ont indiqué avoir depuis repris du terrain aux forces russes, notamment dans les environs nord-ouest de la capitale.

13h00 - Le résumé de la matinée

13h00 - Joe Biden a rencontré deux ministres ukrainiens à Varsovie



Le président américain Joe Biden s'est entretenu samedi à Varsovie avec les ministres ukrainiens des Affaires étrangères et de la Défense, lors de leur rencontre avec leurs homologues américains, selon une journaliste de l'AFP sur place. M. Biden, dont c'était la première rencontre avec des hauts responsables ukrainiens depuis le début de la guerre, a engagé une conversation informelle avec le chef de la diplomatie Dmytro Kouleba, assis à une longue table où ont pris place également le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov, le secrétaire d'Etat Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin. MM. Kouleba et Reznikov ont fait le déplacement surprise à Varsovie. La rencontre s'est déroulée dans une salle de l'hôtel varsovien où M. Biden avait passé la nuit, décorée de drapeaux ukrainiens et américains. Le président américain avait rencontré le chef de la diplomatie ukrainienne à Washington le 22 février - deux jours avant le début de l'offensive russe. M. Blinken avait ensuite rencontré M. Kouleba en Pologne, à la frontière ukrainienne, le 5 mars. Arrivé vendredi en Pologne à l'issue d'une série de rendez-vous internationaux à Bruxelles, M. Biden doit s'entretenir samedi avec son homologue polonais Andrzej Duda, rencontrer des réfugiés ukrainiens dans un centre d'accueil installé au stade national de Varsovie et prononcer en fin d'après-midi un discours au château royal de Varsovie. Rencontrant la veille des soldats américains de la 82e division aéroportée stationnés dans le sud-est de la Pologne, M. Biden a salué la résistance du peuple ukrainien qui selon lui rappelle les événements de la place Tiananmen en 1989 à Pékin, et répété que selon lui le président russe Vladimir Poutine était un "criminel de guerre". "Vous êtes au centre d'une bataille entre les démocraties et les autocrates", a-t-il aux militaires. "Ce que vous faites est important, vraiment important".

11h50 - Nouveau couvre-feu à Kiev de samedi soir à lundi matin



Un nouveau couvre-feu va à nouveau être instauré à Kiev de samedi soir à lundi matin, a annoncé samedi le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko. "Le commandement militaire a décidé de renforcer le couvre-feu. Il va durer de 20H00 samedi à 7H00 lundi 28 mars", a indiqué le maire sur Telegram. Les habitants de Kiev "ne peuvent sortir que pour se rendre dans un abri en cas de sirène d'alerte. Les transports en commun, les magasins, les pharmacies et les stations service seront fermés", a-t-il précisé. Seuls les personnes munies de laisser-passer pourront se déplacer dans la ville. Plusieurs couvre-feux ont déjà été imposés dans la capitale depuis le début de l'invasion russe le 24 février, le dernier pour 35 heures du 21 au 23 mars. Les forces ukrainiennes ont indiqué avoir depuis repris du terrain aux forces russes, notamment dans les environs nord-ouest de la capitale.

11h40 - La ville où vit le personnel de Tchernobyl occupée par les Russes, selon Kiev



L'armée russe a pris le contrôle de la ville de Slavoutitch, où réside le personnel de la centrale de Tchernobyl, arrêtant le maire et suscitant des manifestations pro-ukrainiennes, ont indiqué samedi les autorités régionales ukrainiennes. "Les occupants russes ont envahi Slavoutitch et occupé l'hôpital municipal", a écrit sur Telegram l'administration militaire de la région de Kiev, qui englobe cette ville de 25.000 habitants à 160 km au nord de la capitale, construite après l'accident de Tchernobyl en 1986. Des habitants de Slavoutitch sont descendus dans la rue en déployant un énorme drapeau bleu et jaune ukrainien et se sont dirigés vers l'hôpital, selon les autorités régionales, qui ajoutent que les forces russes tirent en l'air et lancent des grenades assourdissantes dans la foule. L'administration régionale a publié sur son compte Telegram des images sur lesquelles on voit des dizaines de personnes rassemblées autour du drapeau ukrainien scandant "Gloire à l'Ukraine". "Selon les dernières informations, le maire de la ville, Iouri Fomitchev a été capturé", a-t-elle aussi affirmé. La centrale de Tchernobyl a été prise par l'armée russe le 24 février, au premier jour de l'invasion de l'Ukraine. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait fait part jeudi de son "inquiétude", après avoir été informée par les autorités ukrainiennes de bombardements sur Slavoutitch. Ces développements interviennent quelques jours seulement après la première rotation des employés qui gèrent les opérations quotidiennes sur le site de déchets radioactifs depuis le début de l'invasion. Pendant près de quatre semaines, une centaine de techniciens ukrainiens avaient dû gérer les opérations quotidiennes sur le site de déchets radioactifs sans être relayés.

11h10 - Londres impose de nouvelles sanctions contre des particuliers et des entreprises russes



Le gouvernement britannique a imposé des sanctions à 65 personnes et entreprises supplémentaires en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. Ces sanctions incluent le fabricant d'armes russe Kronstadt en tant que fabricant du drone armé Orion et d'autres engins aériens sans pilote (UAV), selon une mise à jour du ministère britannique de la Défense. "Ces systèmes ont été largement déployés lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie", indique samedi le communiqué, basé sur des informations des services de renseignement britanniques. "La solide défense aérienne ukrainienne a presque certainement limité les vols habités au-delà de ses lignes de front, c'est pourquoi la Russie a très probablement été forcée d'utiliser davantage de drones à la place", ajoute-t-on côté britannique Les sanctions visent à occasionner des dommages au complexe militaro-industriel de la Russie et à limiter sa capacité à remplacer les drones perdus. La ministre des Affaires étrangères britanniques Liz Truss avait dévoilé jeudi déjà quelques-unes des nouvelles sanctions contre des institutions comme des banques ou des oligarques russes.

10h30 - Zelensky accuse la Russie de pousser à la course aux armes nucléaires et appelle le Qatar à augmenter la production de gaz



La Russie alimente une dangereuse course aux armements en mettant en avant son arsenal nucléaire, a dénoncé samedi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors d'une intervention vidéo au Forum de Doha, organisé par le Qatar. "Ils se vantent de pouvoir détruire avec des armes nucléaires non seulement un pays en particulier, mais aussi la planète entière", a déclaré M. Zelensky laissant entendre que cela encourageait d'autres pays à se doter de l'arme atomique. Il s'exprimait dans un message vidéo diffusé devant de grands dirigeants politiques et économiques internationaux. Le président ukrainien a également appelé le Qatar, un des principaux exportateurs de gaz naturel liquéfié, à augmenter sa production pour contrer les menaces russes d'utiliser l'énergie "pour faire du chantage au monde entier". Lorsque l'Ukraine a démantelé son stock nucléaire dans les années 1990, elle a reçu des "garanties de sécurité de la part des pays les plus puissants du monde", notamment la Russie, a déclaré M. Zelensky dans un message traduit en anglais, et au 31e jour de l'invasion militaire russe en Ukraine. "L'un des pays censés donner l'une des plus importantes garanties de sécurité a commencé à oeuvrer contre l'Ukraine, et c'est la manifestation ultime de l'injustice", a-t-il dénoncé. Moscou a indiqué cette semaine que l'arme nucléaire ne serait utilisée en Ukraine qu'en cas de "menace existentielle" contre la Russie, les Occidentaux jugeant "très crédible" une attaque ou un incident chimique ou nucléaire provoqué par les bombardements russes. L'Otan a annoncé qu'elle allait fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires. Devant une audience qui comprenait l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, M. Zelensky a également appelé le pays du Golfe à augmenter sa production de gaz, les Européens dépendant actuellement des exportations russes malgré les sanctions contre Moscou. "L'avenir de l'Europe repose sur vos efforts", a insisté le président ukrainien. "Je vous demande d'augmenter la production d'énergie pour que tout le monde en Russie comprenne que personne ne peut utiliser l'énergie comme une arme pour faire du chantage au monde entier", a-t-il déclaré. Les pays européens, qui cherchent à se passer du pétrole et du gaz russes, tentent de trouver des fournisseurs alternatifs, à commencer par le Qatar, un partenaire important des Etats-Unis au Moyen-Orient.