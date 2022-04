DIRECT - Guerre en Ukraine: Poutine veut "surveiller" les exportations alimentaires vers les pays "hostiles"

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

DIRECT RTL INFO

21h31 - Moscou dit avoir abattu deux hélicoptères venus évacuer des chefs militaires ukrainiens

L'armée russe a affirmé mardi avoir abattu deux hélicoptères ukrainiens cherchant à évacuer des chefs d'un bataillon nationaliste défendant le port assiégé de Marioupol, tout en appelant une nouvelle fois ces défenseurs à déposer les armes. "Ce matin, 5 avril, autour de Marioupol, une nouvelle tentative du régime de Kiev pour évacuer des chefs du bataillon nationaliste Azov a été avortée. Deux hélicoptères ukrainiens Mi-8, essayant d'atteindre la ville depuis la mer, ont été abattus par des systèmes anti-aériens portatifs", a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov.

20h49 - Trois hôpitaux de Mykolaïv (sud) bombardés en deux jours (MSF)



Trois hôpitaux de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, "ont été touchés par des bombardements" dimanche et lundi, a indiqué mardi l'organisation non gouvernementale Médecins sans Frontières (MSF), présente sur place. Au moment où l'équipe de quatre personnes de l'ONG entrait dans l'hôpital oncologique de la ville lundi après-midi, "plusieurs explosions ont eu lieu à proximité de notre personnel en l'espace d'une dizaine de minutes", raconte Michel-Olivier Lacharité, chef de mission MSF en Ukraine, dans le communiqué daté de Paris et Odessa.

18h13 - Devant le Conseil de sécurité, Zelensky exhorte l'ONU à agir "immédiatement"



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi l'ONU à agir "immédiatement" face aux "crimes de guerre" commis selon lui par la Russie dans son pays, sans quoi les Nations unies n'auraient qu'à "simplement fermer".



Dans un discours solennel par vidéo retransmis en direct dans la salle du Conseil de sécurité, Volodymyr Zelensky a en outre appelé à ce que la Russie soit exclue de ce Conseil, dont elle est un des cinq membres permanents, et à une réforme du système des Nations unies, afin que "le droit de veto ne signifie pas le droit de mourir". "Maintenant nous avons besoin de décisions du Conseil de sécurité pour la paix en Ukraine. Si vous ne savez pas comment prendre cette décision, vous pouvez faire deux choses", a déclaré le président ukrainien. "Soit exclure la Russie en tant qu'agresseur et à l'origine de la guerre afin qu'elle ne bloque pas les décisions relatives à sa propre agression.

Puis faire tout ce que nous pouvons pour mettre en place la paix", a exhorté M. Zelensky en présence du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. "Ou l'autre option est de montrer, s'il vous plaît, que nous pouvons nous réformer ou changer (...) S'il n'y a pas d'alternative et d'option, la prochaine option serait de vous dissoudre tous ensemble", a encore réclamé le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky a aussi fait diffuser une vidéo présentant des images très crues de personnes tuées en Ukraine, dont la violence a provoqué une réaction indignée de la présidente en exercice de cette instance. Ce sont des "images épouvantables", a déclaré l'ambassadrice britannique Barbara Woodward, en se disant "scandalisée". Plusieurs corps ou parties de corps figuraient sur ces images, sur un fond sonore accentuant la dramatisation de la vidéo.

16h - Poutine veut "surveiller" les exportations alimentaires vers les pays "hostiles"

Le président russe Vladimir Poutine a proposé mardi de "surveiller" les livraisons alimentaires vers les pays "hostiles" au Kremlin, en pleine vague de sanctions contre Moscou ayant des conséquences sur de nombreux secteurs agricoles. "Cette année, sur fond de pénurie alimentaire mondiale, nous allons devoir être plus attentifs aux livraisons alimentaires à l'étranger et surveiller en particulier les conditions de ces exportations vers les pays qui mènent contre nous une politique hostile", a affirmé M. Poutine, lors d'une réunion retransmise à la télévision publique.



Sur le plan agricole et alimentaire, de nombreux pays subissent les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine, deux fournisseurs clés d'aliments de base dans le monde, notamment les céréales et l'huile de tournesol.



15h50 - "Nous nous attendons à une nouvelle offensive dans le Donbass", selon Stoltenberg



"Nous nous attendons à une nouvelle offensive dans le Donbass (est de l'Ukraine)", a déclaré mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à la veille de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance transatlantique qui aura lieu ces mercredi et jeudi au quartier général de l'Otan, à Bruxelles

11h - La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va se rendre à Kiev

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendra "cette semaine" à Kiev accompagnée du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, a annoncé mardi son porte-parole.

10h32 - Les États-Unis vont introduire une nouvelle sanction contre la Russie



La Russie ne pourra plus payer sa dette nationale à partir de comptes en dollars détenus dans des institutions financières américaines, selon une nouvelle sanction imposée à Moscou par le Trésor américain.

10h30 - Les troupes ukrainiennes ont repris un "territoire important" dans le nord, selon Londres



Les forces ukrainiennes ont repris un "territoire important" aux troupes russes dans le nord du pays, affirme le ministère britannique de la Défense dans son dernier rapport sur la guerre en Ukraine.

10h10 - Sept couloirs humanitaires pour évacuer des civils

L'Ukraine a annoncé mardi la mise en place de sept couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils. Les habitants de la ville portuaire assiégée de Marioupol ne pourront cependant quitter la ville qu'en voitures privées, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk, selon l'agence de presse Ukrinform.

9h50 - L'équipe du Comité international de la Croix-Rouge libérée

L'équipe du Comité international de la Croix-Rouge, détenue lundi par la police dans une zone contrôlée par les troupes russes près de Marioupol en Ukraine, "a été libérée dans la nuit", a indiqué un porte-parole du CICR.

9h - Bombardements sur Kramatorsk, principale ville aux mains de Kiev dans l'est

Plusieurs bombardements ont touché dans la nuit de lundi à mardi Kramatorsk, grande ville contrôlée par Kiev dans l'est de l'Ukraine sous la menace d'une offensive des troupes russes. Selon un journaliste de l'AFP, ces tirs, probablement de missiles ou de roquettes longue portée, ont notamment détruit une école du centre-ville, voisine d'un bâtiment de la police, vers 03H00 heure locale.

3h30 - Au moins 11 morts et plus de 60 blessés à Mykolaïv



Au moins 11 personnes ont perdu la vie et 62 autres ont été blessées par des attaques russes à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur de l'oblast de Mykolaïv, Vitaly Kim, sur l'application de messagerie Telegram.

01h30 - Le président ukrainien s'exprimera mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Le président ukrainien, Volodomyr Zelensky, s'exprimera mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine, dominée par les récents événements à Boutcha, a annoncé lundi sur Twitter la mission diplomatique britannique qui préside en avril cette instance des Nations unies.

22h40 - Cinq corps découverts à Motyzhyn, dont celui de la maire du village

Les corps de la maire du village de Motyzhyn, celui de son mari, de leur fils et de deux autres hommes ont été découverts dans cette localité à l'ouest de Kiev, ont constaté lundi des journalistes de l'AFP.

21h40 - Nouvelles sanctions occidentales contre la Russie "cette semaine", annonce la Maison Blanche

Les Etats-Unis et leurs alliés veulent annoncer "cette semaine" de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, a annoncé lundi le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

21h30 - Pour une suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont réclamé lundi la "suspension" de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, en réponse "aux images de Boutcha", ville ukrainienne où ont été retrouvés de nombreux cadavres après le départ des forces russes.