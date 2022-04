DIRECT - Guerre en Ukraine: les autorités ukrainiennes s'efforcent d'évacuer les civils dans l'Est, Zelensky annonce le pire à Borodianka

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

5h12 - L'Ukraine s'efforce d'évacuer les civils dans l'Est, Zelensky annonce le pire à Borodianka

Les autorités ukrainiennes s'efforcent d'évacuer les civils des régions de l'Est, menacées par une offensive russe, le président Volodymyr Zelensky affirmant que les destructions à Borodianka sont pires encore que celles constatées récemment près de la capitale après le départ des forces russes.



Alors que la Russie multiplie ses attaques dans le sud et l'est, Kiev -- où sont attendus vendredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell --, constate la véritable étendue des dégâts dans des régions désormais abandonnées par les forces de Moscou.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que les destructions à Borodianka, près de Kiev, étaient pires par rapport à Boutcha, où les images de cadavres dans les rues ont suscité une indignation internationale.

1h - Le Canada renforce son soutien financier à l'Ukraine

Le Canada a prévu dans son budget, annoncé jeudi, des ressources additionnelles pour soutenir l'Ukraine, y compris un prêt au gouvernement Zelensky via le Fonds monétaire international (FMI) ainsi qu'une aide militaire supplémentaire.



"Le Canada offrira au gouvernement ukrainien jusqu'à un milliard de dollars canadiens (730 millions d'euros) en nouvelles ressources de prêt par l'entremise d'un nouveau compte administré pour l'Ukraine au FMI afin que le gouvernement puisse continuer à fonctionner", est-il précisé dans le Budget 2022. À cela s'ajoute également un "montant supplémentaire de 500 millions de dollars en 2022-2023 pour fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine".

0h43 - Plus de 100 attaques confirmées contre des services de santé selon l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a confirmé jeudi plus de 100 attaques contre les services de santé en Ukraine et demandé l'accès humanitaire à la ville de Marioupol assiégée par les forces russes.



"À ce jour, l'OMS a vérifié 103 attaques contre les services de santé, avec 73 personnes tuées et 51 blessées, dont des agents de santé et des patients", a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse, qualifiant ce bilan de "sombre". Parmi les attaques confirmées, 89 ont touché des établissements de santé et la plupart des autres des services de transport, notamment des ambulances.

0h42 - "Les indications de viols, de tortures et d'exécutions", une insulte à l'humanité" (Biden)

"Les indications de viols, de tortures, d'exécutions - avec dans certains cas des corps profanés - sont une insulte à l'humanité", a déclaré Joe Biden jeudi à propos de l'Ukraine, après que l'Assemblée générale de l'ONU a écarté la Russie de son siège au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies.



Le président américain a, dans un communiqué, "applaudi" ce vote, estimant que "les mensonges de la Russie ne tiennent pas face aux preuves incontestables de ce qui se passe en Ukraine".

0h35 - Macron évoque le "cynisme" de Poutine et un "refus explicite" concernant Marioupol

Le président français Emmanuel Macron a évoqué jeudi un dialogue "ingrat" et le "cynisme au rendez-vous de chaque discussion" avec son homologue russe Vladimir Poutine, affirmant avoir reçu "un refus explicite" à une opération humanitaire à Marioupol.



"Ce rôle de dialogue avec le président russe est ingrat, je passe des heures à discuter. Le cynisme est au rendez-vous de chaque discussion, ce n'est jamais une partie de plaisir... Mais c'est mon devoir", a-t-il répondu à des lecteurs du journal français Le Parisien.

23h21 - La situation à Borodianka, près de Kiev, est "bien plus horrible" qu'à Boutcha (Zelensky)

La situation à Borodianka, une localité au nord-ouest de Kiev récemment reprise par les Ukrainiens aux Russes, est "bien plus horrible" qu'à Boutcha, où des civils ont été massacrés, a déclaré jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



"Il y a plus de victimes" dans cette petite ville que dans celle de Boutcha, également au nord-ouest de la capitale, a ajouté M. Zelensky dans un message vidéo. "Chaque crime sera élucidé et chaque bourreau sera retrouvé", a-t-il encore dit.

22h58 - L'UE propose 500 millions d'euros de plus pour financer des armes pour l'Ukraine

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement pour fournir des armes à l'Ukraine, a annoncé jeudi le président du Conseil européen Charles Michel, exprimant son "soutien" à cette initiative.



"Une fois rapidement approuvée (par les Etats membres), cette proposition portera à 1,5 milliard d'euros l'aide de l'UE fournie à l'Ukraine pour du matériel militaire", a tweeté le responsable, à la tête de l'institution regroupant les dirigeants des 27 pays de l'UE. La proposition a fait l'objet d'un accord jeudi au niveau des ambassadeurs dans le cadre du Comité politique et de sécurité, a-t-on indiqué de source diplomatique.