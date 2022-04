DIRECT - Guerre en Ukraine: l'Australie va envoyer ses blindés pour aider l'Ukraine... qui se met à attaquer le sol russe?

07h55 - Kiev accusé d'avoir attaqué un dépôt de pétrole en Russie



Un responsable russe a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir mené une attaque à l'hélicoptère contre un "dépôt de pétrole" dans la ville de Belgorod, dans l'ouest de la Russie, à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. "Un incendie dans un dépôt de pétrole a eu lieu à cause d'une frappe aérienne menée par deux hélicoptères de l'armée ukrainienne qui sont entrés sur le territoire russe à base altitude", a déclaré sur son compte Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov. Dans un autre message, il a indiqué que les pompiers étaient à pied d'oeuvre pour éteindre l'incendie et que deux employés du dépot avaient été blessés. Le ministère russe des Situations d'urgence affirme que 170 secouristes interviennent. L'entreprise publique Rosneft, propriétaire des lieux, a affirmé aux agences de presse russes avoir évacué son personnel sur place. Mercredi, des explosions avaient eu lieu dans un dépôt de munitions de la région de Belgorod, sans que les autorités russes n'expliquent clairement la cause de l'incident. Belgorod est situé à environ 80 kilomètres au nord de Kharkiv, une grande ville ukrainienne attaquée par les forces russes depuis le début de l'offensive du Kremlin.

07h30 - L'Australie s'engage à fournir des véhicules blindés à l'Ukraine



Le gouvernement australien a accepté de fournir des équipements militaires supplémentaires à l'Ukraine, a déclaré vendredi le Premier ministre Scott Morrison. Cette annonce fait suite à un discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le parlement à Canberra. Durant son intervention virtuelle devant le parlement australien jeudi, M. Zelensky avait spécifiquement demandé la livraison de Bushmasters, des véhicules blindés utilisés par l'armée australienne. Ces véhicules blindés engendreraient un renforcement de l'armée ukrainienne, avait souligné M. Zelensky. M. Morrison a promis vendredi que l'Australie répondrait à la demande ukrainienne. "Nous allons envoyer des armes, des munitions, de l'aide humanitaire et des gilets pare-balles. Et nous enverrons également nos véhicules blindés", a-t-il indiqué. Le matériel sera acheminé vers l'Ukraine par des avions de transport militaires à une date encore inconnue.

06h00 - Nouvelle tentative de couloir humanitaire à Marioupol



La Russie a déclaré vouloir effectuer une nouvelle tentative de couloir humanitaire ce vendredi matin dans la ville disputée de Marioupol. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense jeudi après des demandes en ce sens de la France et de l'Allemagne. Un cessez-le-feu débuterait ce vendredi matin afin de permettre une évacuation à partir de 9h (heure belge). Les personnes devraient être évacuées de la ville avec la participation de la Croix-Rouge et de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), a déclaré l'officier russe Mikhail Mizintsev.

Cette nouvelle tentative de couloir humanitaire fait suite à un appel du chancelier allemand Olaf Scholz et du président français Emmanuel Macron au président russe Vladimir Poutine, a ajouté le ministère à Moscou. Jeudi, le gouvernement ukrainien a envoyé 45 bus à Marioupol pour évacuer les habitants. On ne sait pas encore si elle a réussi. Selon les autorités ukrainiennes, 100.000 des 440.000 habitants au total se trouvent encore dans la ville.

HIER SOIR - Les Russes ont quitté la centrale de Tchernobyl (autorités ukrainiennes)



Les troupes russes ont quitté la centrale de Tchernobyl qu'ils occupaient depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, ont annoncé jeudi soir les autorités ukrainiennes. "Il n'y a plus de personnes étrangères (au service) dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Tchernobyl", site de la pire catastrophe nucléaire civile de l'Histoire, a indiqué sur Facebook l'agence d'Etat ukrainienne pour la gestion de la zone de la centrale.

Peu avant, l'agence avait indiqué les troupes russes avaient commencé leur départ de la centrale, située à une centaine de kilomètres au nord de Kiev.

En quittant la centrale, les Russes se sont livrés au "pillage de locaux, vol des équipements et d'autres objets précieux", a accusé l'agence.

Des spécialistes ukrainiens vont désormais inspecter la centrale en quête de potentiels "engins explosifs", selon la même source.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait cessé, depuis le 9 mars, de recevoir en direct les données provenant de Tchernobyl. Elle s'est inquiétée dimanche de l'absence de rotation du personnel de la centrale depuis le 20 mars.

Un réacteur de la centrale de Tchernobyl a explosé en 1986 contaminant une bonne partie de l'Europe mais surtout l'Ukraine, la Russie et le Bélarus. Baptisée zone d'exclusion, le territoire dans le rayon de 30 kilomètres autour de la centrale est toujours fortement contaminée et il est interdit d'y habiter en permanence.

Son dernier réacteur opérationnel a été fermé en 2000. Le réacteur accidenté, recouvert d'une chape d'acier étanche et contenant du magma hautement radioactif, est contrôlé en permanence par des spécialistes. Deux centres de stockage du combustible nucléaire se trouvent par ailleurs dans la zone d'exclusion.

HIER SOIR - Washington cible le secteur technologique russe



Washington a annoncé jeudi de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie, visant cette fois le secteur technologique, dont le plus important fabricant russe de semi-conducteurs, afin, entre autres, d'empêcher le contournement des sanctions occidentales. Le département américain du Trésor a indiqué qu'il ciblait "21 entités et 13 individus dans le cadre de sa répression contre les réseaux de contournement des sanctions (imposées au) Kremlin et des entreprises technologiques, qui jouent un rôle déterminant dans la machine de guerre de la Fédération de Russie". L'entreprise Serniya Engineering fait ainsi partie des cibles de cette nouvelle salve de sanctions, accusée d'être au coeur du réseau mis en place pour contourner les sanctions imposées par les pays occidentaux. "Les actions d'aujourd'hui démontrent l'engagement du gouvernement américain à contrer le contournement des sanctions" occidentales contre la Russie, a précisé le Trésor. Washington a également sanctionné l'entreprise Mikron, "le plus grand fabricant de puces de Russie" qui, souligne le Trésor, "exporte plus de 50% de la microélectronique russe". "L'armée russe dépend des technologies occidentales clés pour le fonctionnement de sa base industrielle de défense", précise le Trésor. Ainsi, l'OFAC (Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor) cible "les principales entreprises technologiques russes qui permettent la guerre illégale (du président russe Vladimir) Poutine contre l'Ukraine. Ces désignations entraveront davantage l'accès de la Russie à la technologie occidentale et au système financier international". "Nous continuerons à cibler la machine de guerre de Poutine avec des sanctions sous tous les angles, jusqu'à ce que cette guerre insensée soit terminée", a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen, citée dans le communiqué. Le numéro deux du Trésor, Wally Adeyemo s'est rendu jeudi à Bruxelles, en Belgique, "pour poursuivre l'étroite coordination avec l'Union européenne sur les sanctions imposées à la Russie". "Les délégations ont discuté des mesures à prendre pour uniformiser la mise en oeuvre et l'application des sanctions, élargir la coopération conjointe sur les sanctions et approfondir l'alliance transatlantique" sur le sujet, a précisé le département du Trésor dans un communiqué distinct. Washington avait déjà ciblé, avec ses sanctions précédentes, l'industrie russe de défense, et le secrétaire adjoint au Trésor avait annoncé mardi que d'autres secteurs "essentiels à la capacité du Kremlin à faire fonctionner sa machine de guerre", seraient visés.