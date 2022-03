DIRECT - Guerre en Ukraine: Poutine envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques, d'après Biden

Presqu'un mois après le début de l'invasion de l'Ukraine, les forces russes ne contrôlaient mardi ni la capitale Kiev, ni la grande ville portuaire stratégique de Marioupol, dans le sud, mais poursuivaient d'intenses bombardements sur plusieurs villes.

LE DIRECT RTL INFO

15h25 - Kiev, Kharkiv et le Nord

L'armée russe tente toujours d'encercler Kiev et fait face à la résistance ukrainienne. Les bombardements se sont poursuivis, notamment contre un centre commercial dans la nuit de dimanche à lundi, tuant au moins huit personnes.



Un nouveau couvre-feu a été décrété de lundi soir à mercredi matin dans Kiev. Mais aucune offensive n'a été constatée lundi.



Au nord, les forces russes sont passées "en mode défensif et on assiste à la mise en place de fortifications de campagne", tweetait lundi l'ancien colonel français Michel Goya. "La bataille de Kiev se transforme en siège d'artillerie de longue durée".



Kharkiv (nord-est) est entourée par les forces russes sur plusieurs côtés et les grands axes, mais n'est pas encerclée. Les bombardements s'y poursuivent.



Les Russes "ont remplacé la conquête de la ville par un siège d'artillerie", estimait à cet égard Michel Goya. Les forces ukrainiennes ont repoussé un régiment blindé russe au sud d'Yzioum (120 km au sud-est de Kharkiv), précisait-il.

15h - Situation au Sud

Majoritairement russophone, Marioupol, stratégiquement située entre la Crimée (sud) et le territoire séparatiste de Donetsk (est), est bombardée depuis des semaines par les Russes. Le ministère britannique de la Défense affirme que les Ukrainiens continuent de repousser les assauts russes. La ville de Kherson est la seule ville majeure conquise entièrement par les forces de Moscou.



Celles-ci tentent de progresser vers l'ouest et la mer Noire mais ne progressent pas autour de Mykolaïv. L'activité marine des Russes demeure au large d'Odessa, port sur la mer Noire, mais une attaque semble improbable, selon des sources militaires et experts occidentaux.



Les Ukrainiens "sont désormais, dans certaines situations, à l'offensive", a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby sur CNN, affirmant qu'ils "pourchassent les Russes et les repoussent en dehors de zones où les Russes étaient par le passé".

14h - Bilan humain

Aucun bilan précis n'est disponible. Au moins 925 civils ont été tués en Ukraine dont 75 enfants, d'après le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), qui souligne que les bilans réels sont probablement très supérieurs. Les pertes de l'armée ukrainienne s'élèvent à "environ 1.300" militaires, a indiqué le 12 mars le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Moscou a annoncé le 2 mars son seul et unique bilan (498 soldats tués). L'Ukraine affirme que l'armée russe, elle, a perdu "environ 12.000 hommes".



Le Pentagone a fourni une estimation de 2.000 à 4.000 morts russes en deux semaines, mais des sources du renseignement américain citées par le New York Times tablent désormais sur plus de 7.000 en trois semaines.



>- Réfugiés et déplacés -



Environ 10 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer, dont un tiers environ est parti à l'étranger, principalement en Pologne, selon l'ONU.

12h - Poutine envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques, d'après Biden



Le président américain Joe Biden a assuré lundi qu'il était "clair" que la Russie envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine, avertissant qu'une telle décision entraînerait une réponse occidentale "sévère". "Il est dos au mur", a expliqué M. Biden à propos du président russe Vladimir Poutine, soulignant que Moscou a récemment accusé les Etats-Unis de détenir des armes chimiques et biologiques en Europe. "C'est simplement faux. Je vous le garantis", a-t-il insisté lors d'une réunion avec des dirigeants d'entreprises américains à Washington. "Ils (les Russes) assurent aussi que l'Ukraine possède des armes chimiques et biologiques en Ukraine. C'est un signe clair qu'il (Vladimir Poutine) envisage d'utiliser ces deux types d'armes", a-t-il poursuivi.

Le président américain réitère ainsi un avertissement lancé au début du mois après que des représentants russes ont accusé l'Ukraine de chercher à cacher un programme supposé d'armes chimiques soutenu par Washington. "Maintenant que la Russie a émis ses fausses accusations et que la Chine semble faire sienne cette propagande, nous devons surveiller tout possible recours par la Russie à des armes chimiques ou biologiques en Ukraine", avait prévenu la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki sur Twitter.

Joe Biden a répété lundi que l'utilisation de telles armes exposerait Moscou à une rétorsion "sévère" de la part des puissances occidentales, sans préciser leur nature. Vladimir Poutine "sait qu'il y aura des conséquences sévères en raison du front uni de l'Otan", a-t-il averti, sans plus de précision.

M. Biden a aussi assuré avoir averti son homologue russe d'une forte réponse américaine en cas de cyberattaques contre les infrastructures vitales des Etats-Unis. "Nous avons eu une longue conversation à propos des conséquences s'il s'adonnait" à des cyberattaques, a déclaré le président américain en référence à un sommet avec son homologue russe l'an dernier à Genève.