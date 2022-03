DIRECT - Guerre en Ukraine: frappe russe contre la tour de télévision à Kiev, au moins 8 personnes tuées à Kharkiv

Au sixième jour de l'invasion russe, l'armée ukrainienne fait face mardi à une nouvelle offensive des forces russes sur Kiev, Kharkiv et plusieurs villes du pays, au lendemain de premiers pourparlers infructueux sur fond de sanctions occidentales croissantes contre la Russie.

LE DIRECT SUR LA GUERRE EN UKRAINE:

16h45 - 5 morts dans la frappe russe contre la tour de télévision à Kiev

Cinq personnes ont été tuées et cinq blessées dans une frappe russe mardi contre la tour de télévision à Kiev, a annoncé le service d'Etat ukrainien pour les Situations d'urgence. "Selon les données préliminaires, cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées" dans cette attaque qui a aussi entraîné l'interruption de la diffusion des chaînes, a indiqué le service sur sa page Facebook.



La frappe, qui intervient au sixième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a "touché" des équipements de cette tour, qui est située non loin d'un important mémorial aux victimes de la Shoah, a indiqué le ministère. "Les chaînes ne vont pas fonctionner pendant un certain temps", mais des systèmes "de secours" permettront à certaines télévisions de rétablir leur diffusion prochainement, a ajouté le ministère.





Une photographie publiée par le ministère de l'Intérieur montrait la tour noyée dans une épaisse fumée grise. La structure principale de l'édifice était toutefois toujours debout. La tour de télévision se trouve dans le même quartier que le site de Babi Yar, un ravin où les nazis ont tué par balles plus de 30.000 juifs en deux jours en 1941. Cet endroit est aujourd'hui un lieu de mémoire important. "Ces barbares sont en train de massacrer les victimes de la Shoah pour la deuxième fois", a dénoncé sur Twitter le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak.



16h15 - Au moins 8 personnes tuées à Kharkiv par une frappe aérienne russe

Au moins huit personnes ont été tuées et six blessées mardi en Ukraine par une frappe aérienne sur une zone résidentielle de la ville de Kharkiv (est), sur laquelle les forces d'invasion russes mènent l'assaut, ont annoncé les autorités. "Huit personnes sont mortes, six ont été blessées et 38 personnes ont été secourues" après "une frappe aérienne", a déclaré sur Facebook le service ukrainien des situations d'urgence, publiant des photos de secouristes intervenant dans un immeuble endommagé.



16h20 - Les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie reprendront mercredi

Les délégations russe et ukrainienne se retrouveront à la table des négociations demain/mercredi, selon une information de plusieurs médias ukrainiens, confirmée par l'agence de presse russe Tass. "Comme convenu, les pourparlers reprendront demain", a indiqué une source russe mardi à l'agence Tass, sans préciser où se tiendront les discussions.

16h - La Roumanie accueille les Ukrainiens qui affluent à la frontière

En Roumanie où se trouvent nos journalistes Sébastien Rosenfeld et Maxime Simon, les files d'attente pour entrer dans le pays peuvent durer de nombreuses heures.

"Au poste frontière de Siret en Roumanie, tout autour de moi, l’animation est importante. Il y a des bus qui embarquent des familles qui viennent de remplir les papiers nécessaires pour pouvoir se réfugier en Roumanie", décrit Sébastien Rosenfeld. "La solidarité s’organise également avec des pompiers qui distribuent des vivres et des vêtements aux familles qui ont attendu durant des heures de l’autre côté du poste frontière. Une solidarité qui s’organise entre les habitants des villages et villes proches et les familles ukrainiennes qui arrivent au compte-gouttes."

15h10 - La Belgique envoie du matériel médical à l'Ukraine

Le SPF Santé publique a décidé d'envoyer des ressources médicales d'une valeur de 3,4 millions d'euros à l'Ukraine, a annoncé mardi le cabinet du ministre Frank Vandenbroucke. Cette offre, réalisée dans le cadre du Mécanisme européen de protection civile, comprend des médicaments et du matériel médical tel que des seringues, des aiguilles et des gants chirurgicaux.

14h39 - L'armée russe appelle les civils de Kiev proches de ses cibles à évacuer

L'armée russe va frapper des infrastructures des services de sécurité ukrainiens à Kiev et a appelé mardi en conséquence les civils vivant à proximité à fuir.



"Afin d'arrêter les attaques informatiques contre la Russie, des frappes avec des armes de haute précision vont être menées contre des infrastructures technologiques du SBU (service de sécurité) et du centre principal de l'Unité des opérations psychologiques à Kiev. Nous appelons (...) les habitants de Kiev vivant à proximité des noeuds de retransmissions à quitter leur domicile", a dit le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.



14h33 - Le président ukrainien demande aux Européens de "prouver qu'ils sont avec l'Ukraine"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu mardi en milieu de journée par vidéo en session plénière du Parlement européen.

"Nous voulons être membre de l'UE. Je pense qu'on montre aujourd'hui à tout le monde que nous sommes vos égaux et que l'UE sera beaucoup plus forte avec nous. De votre côté, prouvez que vous êtes à nos côtés, que vous n'allez pas nous laisser tomber, que vous êtes des Européens".

14h07 - Près de 300 personnes en Ukraine sont sous la responsabilité de la Belgique

13h45 - Les trains gratuits en Belgique pour les réfugiés ukrainiens



La SNCB accorde aussi la gratuité aux réfugiés ukrainiens circulant en train en Belgique, ont annoncé mardi le ministre fédéral de la mobilité George Gilkinet et l'entreprise ferroviaire.



13h40 - L'UE promet 500 millions d'euros pour l'aide humanitaire

13h30 - "Nous allons à coup sûr" prendre de nouvelles sanctions (Scholz)

"Nous allons à coup sûr" prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, qui poursuit son invasion de l'Ukraine, en "lutte pour sa survie", a prévenu mardi le chancelier allemand Olaf Scholz. "Le bain de sang doit cesser" en Ukraine, dont la deuxième ville, Kharkiv, subissait mardi d'importants bombardements, a ajouté M. Scholz lors d'une conférence de presse à Berlin avec le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.



13h25 - La Chine évacue ses ressortissants, un blessé par balle

La Chine a commencé à évacuer ses ressortissants piégés par l'invasion russe en Ukraine, a rapporté mardi un média d'Etat, tandis qu'une personne de nationalité chinoise a été blessée par balle dans le pays. Dans un contexte de tension lié aux bonnes relations entre Pékin et Moscou, quelque 600 étudiants chinois ont été évacués lundi de Kiev et d'Odessa (sud) en direction de la Moldavie, a précisé le Global Times, citant l'ambassade de Chine dans la capitale ukrainienne.

13h10 - L'UE accuse la Russie de "terrorisme géopolitique" (Charles Michel)

13h00 - Au moins 10 morts dans le bombardement russe du centre de Kharkiv selon les secours



Les secouristes ukrainiens ont fait état d'au moins dix morts dans le bombardement mardi matin du centre-ville de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, non loin de la frontière russe. "Au moins dix personnes ont été tuées, plus de 20 blessées. Les secouristes et les volontaires ont sauvé des décombres 10 personnes, selon un décompte préliminaire", a indiqué le service ukrainien des situations d'urgence, diffusant des images des secours sortant des victimes des gravats d'un bâtiment.

12h50 - Kiev propose l'amnistie et une indemnité aux soldats russes qui se rendent



Les autorités ukrainiennes proposent aux soldats russes de l'argent et promettent qu'ils ne seront pas poursuivis s'ils se rendent. "Prenez une décision. Venez sans arme, avec un drapeau blanc", a écrit le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Resnikov mardi soir sur Facebook.



12h15 - Lavrov accuse l'Occident d'avoir "perdu le contrôle de lui-même"



Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov accuse l'Occident d'avoir "perdu le contrôle de lui-même" avec ses sanctions. Son discours vidéo mardi au Conseil des droits de l'homme à Genève a été boycotté par de très nombreuses délégations.

12h00 - L'ONU estime à un million le nombre de déplacés à l'intérieur du pays (responsable HCR)

L'ONU estime à un million de personnes le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine du fait de l'invasion russe, en plus des centaines de milliers ayant fui le pays, a annoncé mardi une responsable du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR). "Il y a eu beaucoup d'attention sur ceux qui fuient vers les pays voisins, mais il est important de rappeler que la plupart des gens affectés se trouvent en Ukraine. Nous n'avons pas encore de chiffre sûr sur le nombre de gens déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, mais nous estimons que c'est environ un million de personnes qui ont fui à l'intérieur du pays", a déclaré Karolina Lindholm Billing, la responsable du HCR pour l'Ukraine lors d'une conférence de presse du gouvernement suédois.



11h50 - Bombardement russe de Kharkiv: un "crime de guerre", selon le président ukrainien

"Les bombardements russes contre les infrastructures civiles à #Kharkiv violent les lois de la guerre", a déclaré mardi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell sur Twitter. "L'UE est aux côtés de l'Ukraine dans ces moments dramatiques", a-t-il ajouté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié de "crime de guerre" l'assaut contre la deuxième ville du pays.



11h45 - Le chef de l'Otan accuse Poutine d'avoir "brisé" la paix en Europe

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a accusé mardi le président russe Vladimir Poutine d'avoir "brisé" la paix en Europe, lors d'une conférence de presse en Pologne. "Le président Poutine a brisé la paix en Europe" et "l'Alliance condamne l'invasion brutale et injustifiée de l'Ukraine", a dit M. Stoltenberg lors d'une visite à la base aérienne polonaise de Lask (centre) en compagnie du président polonais Andrzej Duda, accusant aussi le Bélarus de l'avoir permise.



11h30 - Le Kremlin juge prématuré de "donner une appréciation" des pourparlers avec l'Ukraine

Le Kremlin a jugé prématuré mardi de "donner une appréciation" des pourparlers avec Kiev de la veille au sujet de l'invasion russe de l'Ukraine lancée il y a six jours. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que le président Vladimir Poutine avait été informé des pourparlers, mais qu'il était "trop tôt pour en donner une appréciation".

11h10 - Plus de 660.000 réfugiés ont fui l'Ukraine en six jours (ONU)

Plus de 660.000 personnes fuyant l'invasion russe en Ukraine ont afflué vers les pays voisins, et les chiffres augmentent de façon "exponentielle", a indiqué le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) mardi. "Nous avons maintenant plus de 660.000 réfugiés qui ont fui l'Ukraine vers les pays voisins au cours des six derniers jours seulement", a déclaré une porte-parole du HCR, Shabia Mantoo, lors d'un point de presse à Genève.

10h45 - La Russie continuera son offensive en Ukraine "jusqu'à ce que tous les objectifs" soient atteints

La Russie poursuivra son offensive en Ukraine jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints, a annoncé mardi le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, accusant une fois encore l'armée ukrainienne d'utiliser les civils comme "boucliers humains". "Les forces armées de la fédération de Russie continueront l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints", a-t-il dit, selon des propos retransmis à la télévision. Le ministre a invoqué la "démilitarisation" et la "dénazification" de l'Ukraine, affirmant que l'armée russe "n'occupe pas l'Ukraine" et que l'Occident "cherche à utiliser le peuple ukrainien" contre Moscou.

10h20 - Le président ukrainien va s'adresser mardi au Parlement européen

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui réclame une intégration "sans délai" de son pays à l'UE à la suite de l'invasion russe, va s'adresser mardi à 12H30 au Parlement européen par visioconférence, a annoncé sa présidente Roberta Metsola.



10h05 - Le géant du transport maritime Maersk va arrêter de desservir les ports russes

Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé mardi la suspension des nouvelles commandes depuis et à destination des ports russes, hors denrées alimentaires, médicales et humanitaires, du fait des sanctions internationales prises après l'invasion russe de l'Ukraine.

09h50 - Londres sanctionne la première banque russe, Sberbank



Le gouvernement britannique a placé mardi la plus grande banque russe, le géant public Sberbank, sur la liste des entités soumises à des sanctions du Royaume-Uni, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Vladimir Poutine.

09h40 - Marioupol, ville de l'est ukrainien, sans électricité après une offensive russe

Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, était sans électricité mardi après une offensive russe, a déclaré Pavlo Kirilenko, gouverneur de la région de Donetsk, les forces ayant envahi l'Ukraine voulant encercler cette ville stratégique. "Marioupol et Volnovakha sont à nous! Les deux villes subissent la pression de l'ennemi mais elles tiennent. A Marioupol, la ligne d'électricité a été coupée, la ville est sans électricité", a-t-il indiqué sur sa page Facebook.



09h05 - Le centre de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, bombardé par l'armée russe

Le centre de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine non-loin de la frontière russe, est bombardé par l'armée russe, a annoncé mardi sur Telegram le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov. "L'occupant russe continue d'user d'armes lourdes contre la population civile", a-t-il écrit, publiant des images d'une énorme explosion sur la place centrale de la ville, où se trouve le siège de l'administration locale. "Aujourd'hui, notre ennemi à sournoisement commencé à bombarder le centre-ville de Kharkiv et de quartiers résidentiels", a-t-il dit dans une vidéo, où il porte casque et gilet pare-balles.

Kharkiv, une ville largement russophone à la frontière avec la Russie, a une population d'environ 1,4 million d'habitants. Elle est ciblée par les forces russes depuis le début de l'assaut lancé jeudi sur ordre du président russe Vladimir Poutine.

Au moins 70 soldats ukrainiens auraient été tués dans des bombardements lundi dans une autre ville du nord-est, Okhtyrka, dans la région de Soumy, selon le gouverneur régional, un bilan que l'armée, contacté par l'AFP, n'était pas en mesure de confirmer.

08h00 - Le président kazakh appelle la Russie et l'Ukraine à trouver un accord



Le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, appelle la Russie et l'Ukraine à se mettre d'accord, a indiqué l'agence de presse russe Tass. Le Kazakhstan se dit prêt à jouer le rôle de médiateur, selon son président.



06h45 - L'armée russe aux portes de la ville ukrainienne de Kherson (maire)

L'armée russe est arrivée aux portes de la ville ukrainienne de Kherson, dans le sud du pays, au nord de la Crimée, a déclaré le maire de la ville dans la nuit de lundi à mardi. "Aux entrées de Kherson, l'armée russe a installé des checkpoints. Il est difficile de dire comment la situation va se développer", a écrit sur sa page Facebook Igor Kolikhaïev, maire de Kherson, ajoutant que "Kherson est et reste ukrainienne (...) Kherson résiste!".

05h40 - "Marioupol fermement dans les mains de l'armée ukrainienne"

L'armée ukrainienne a pris contrôle la ville portuaire de Marioupol au sud de l'Ukraine depuis mardi matin, rapporte l'agence de presse ukrainienne Unian citant le gouvernement. La ville dans la région du Donetsk était le théâtre de combats entre militaires russes et ukrainiens depuis plusieurs jours.



03h00 - Un immense convoi militaire russe près de Kiev

Des images satellitaires prises lundi en Ukraine montrent un immense convoi militaire russe qui s'étire sur plus de 60 kilomètres au nord-ouest de la capitale Kiev, objectif militaire de première importance pour la Russie dans son offensive en Ukraine. Le convoi "s'étend des abords de l'aéroport Antonov (à environ 25 km du centre de Kiev) au sud aux alentours de Prybirsk" au nord, a indiqué lundi soir la société américaine d'imagerie satellitaire Maxar dans un courriel. Cet aéroport est, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, le théâtre de violents affrontements, l'armée de Vladimir Poutine tentant de s'emparer de cette infrastructure stratégique pour la prise de la capitale.

Dans le convoi capturé par image satellite, d'une longueur d'environ 64 kilomètres, "certains véhicules sont parfois très distants les uns des autres et, sur d'autres portions, les équipements militaires sont positionnés à deux ou trois de front", a ajouté Maxar. Les images du convoi montrent plusieurs dizaines de véhicules alignés les uns derrière les autres sur des routes dans la campagne ukrainienne, avec parfois de la fumée à proximité, traces d'incendies de bâtiments selon l'entreprise. La société américaine a également diffusé des images montrant de nouveaux déploiements de troupes --hélicoptères d'attaque et véhicules au sol-- au Bélarus, à moins d'une trentaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.

Les forces ukrainiennes sont parvenues jusqu'à présent à empêcher l'accès au centre de Kiev aux forces russes, dont l'avancée reste "ralentie" au cinquième jour de l'invasion et qui se rassemblent autour de la capitale. L'état-major de l'armée ukrainienne a d'ailleurs affirmé mardi sur Facebook que les forces russes s'étaient regroupées au cours des dernières 24 heures, accumulant des véhicules blindés et des armes d'artillerie "avant tout pour encercler et prendre le contrôle de Kiev et les autres grandes villes de l'Ukraine".

Selon deux sources interrogées lundi par l'AFP, une diplomatique et l'autre sécuritaire, Moscou s'apprête à lancer de manière imminente une nouvelle poussée militaire. La principale colonne russe avançant vers la capitale ukrainienne "a progressé d'environ cinq kilomètres" lundi et se trouvait à "quelque 25 km" de la ville, avait estimé un haut responsable de la défense américaine plus tôt dans la journée.



2h05 - Des dizaines de morts signalés à Kharkiv et Soumy



Des victimes sont signalées dans les villes ukrainiennes de Kharkiv (est) et Soumy (nord-est), causées par des attaques menées par l'armée russe. Dans un message vidéo posté sur Facebook, le maire de la ville de Kharkiv, Ihor Terekhov, assure que neuf personnes ont été tuées et 37 blessées. En outre, 87 bâtiments résidentiels ont été détruits dans des bombardements russes. Les combats dans la ville de Soumy ont aussi fait de multiples victimes, tant dans les rangs ukrainiens que russes, selon le portail Antikor qui évoque environ 70 tués Ukrainiens et de nombreux tués russes également. L'agence de presse Unian rapporte aussi qu'une centaine de véhicules militaires russes ont été détruits. Non loin de la capitale Kiev lundi soir, de nombreux buildings ont également été détruits par des attaques de roquettes russes, rapporte l'agence dpa qui signale que ces informations et les précédentes ne pouvaient pas être vérifiées indépendamment.

02h15 - Disney suspend la sortie de ses films en Russie



Le géant américain du divertissement Disney a annoncé lundi qu'il suspendait la sortie de ses films dans les salles de cinémas en Russie suite à l'attaque de l'Ukraine, suivant ainsi l'exemple de plusieurs entreprises ayant choisi de se désengager, temporairement ou non, du pays.



01h10 - Les géants de la tech s'attaquent aux médias proches du pouvoir russe

Facebook les bloque, Twitter les rend moins visibles, Microsoft les retire de sa boutique d'application; des géants de la tech ont franchi un nouveau palier lundi pour limiter l'influence de médias proches du pouvoir russe, accusés de désinformation depuis l'invasion de l'Ukraine.

00h35 - L'Ukraine accuse la Russie de crime de guerre, avec des centaines de victimes civiles



Kiev a accusé Moscou de commettre des crimes de guerre alors que de nombreuses victimes civiles sont recensées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "La Russie attaque des hôpitaux, des brigades mobiles et des ambulances.(...) C'est l'action d'un Etat déterminé à tuer des civils. Il n'y a pas de débat. Ce sont des crimes de guerre", a affirmé l'ambassadeur ukrainien au Conseil de Sécurité lors d'une réunion d'urgence. Selon l'Ukraine, 350 civils ont été tués dans les combats, mais la Russie assure que les civils ne sont pas pris pour cibles. Les Nations Unies ont pour leur part communiqué lundi soir que plus d'une centaine de civils ont été tués et 300 blessés depuis l'attaque en Ukraine, selon le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme. "La plupart des victimes ont été fauchées par des armes explosives avec une large zone d'impact, y compris des tirs d'artillerie lourde, des lance-roquettes et des frappes aériennes", détaille cet organe.

00h00 - Le président ukrainien appelle la Russie à "ne pas perdre son temps" en Ukraine



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mardi la Russie à "ne pas perdre son temps" en Ukraine, assurant que les bombardements russes ne feront pas accepter à Kiev les conditions de Moscou pour une trêve. Le premier round des pourparlers russo-ukrainiens a eu lieu lundi "sur fond de bombardements et de tirs visant notre territoire", a déclaré M. Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook. "Je pense que la Russie essaye de cette manière simple de faire pression" sur Kiev, a-t-il estimé, en ajoutant: "Ne perdez pas votre temps". Le président ukrainien a en outre appelé mardi à interdire la Russie de "tous les ports" et "aéroports du monde" en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine. "Il faut fermer l'entrée pour un tel Etat dans tous les ports, tous les canaux et tous les aéroports du monde", a déclaré M. Zelensky dans une adresse vidéo publiée sur Facebook, en appelant également la communauté internationale à "considérer une fermeture totale du ciel pour les missiles, avions et hélicoptères russes".

23h30 - Les troupes ukrainiennes et russes signalent des pertes massives dans les rangs ennemis



Tant les troupes ukrainiennes que russes signalent des pertes massives dans les rangs ennemis. L'armée ukrainienne à Kiev signale que plus de 5.000 soldats russes ont été tués et que 191 tanks ont été détruits depuis le début de la guerre. Selon les sources ukrainiennes toujours, 29 hélicoptères russes et 29 avions russes ont été détruits. Les troupes russes ont progressé 16 kilomètres plus loin en Ukraine dans la région de Lougansk, a pour sa part avancé le ministre de la Défense russe. Depuis le début de "l'opération spéciale", selon les termes russes pour qualifier l'agression en Ukraine, plus de 1.000 éléments militaires ont été détruits dont plus de 300 tanks. Ces données communiquées de chaque côté des lignes de front n'ont pas été vérifiées indépendamment. Alors que la Russie a admis qu'il y a eu des décès dans ses rangs durant les combats en Ukraine, Moscou n'a toutefois pas chiffré ces pertes.