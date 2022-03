DIRECT - Guerre en Ukraine: Zelensky appelle à des manifestations dans le monde, 4 incendies éteints dans la région de Tchernobyl

Des centaines de civils ont été tués, des centaines d'autres blessés et plus de trois millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis que la Russie a commencé à l'envahir le 24 février pour mettre un terme à ses velléités pro-occidentales.

9h30 - Au moins 4 morts et 6 blessés dans un bombardement près de Lougansk

Au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Lougansk, dans l'Est de l'Ukraine, a indiqué jeudi le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï.

6h - L'OTAN estime qu'entre 7.000 et 15.000 soldats russes ont péri dans le conflit



Selon les estimations de l'OTAN, entre 7.000 et 15.000 soldats russes ont été tués en Ukraine. Ces chiffres sont basés sur les informations fournies par l'Ukraine, celles diffusées en Russie et celles de services de renseignements, a affirmé un haut fonctionnaire de la défense, sous couvert de l'anonymat, mercredi.

5h30 - Quatre incendies éteints dans la zone d'exclusion de Tchernobyl



Plusieurs incendies dans la zone d'exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine ont été éteints, mais certains continuent de brûler, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le parlement ukrainien a affirmé plus tôt cette semaine que sept feux brûlaient dans la zone, s'étalant sur deux kilomètres carré et qu'ils avaient vraisemblablement été causés par des bombardements ou incendies criminels russes.

4h - La Russie restreint l'accès à News.Google

Le régulateur russe des médias (Roskomnadzor) a restreint l'accès au service en ligne News.Google, accusé de fournir l'accès à de "fausses" informations sur l'offensive russe en Ukraine, ont rapporté mercredi les agences de presse russes.

0h - L'Ukrainien Zelensky appelle à des manifestations dans le monde entier contre l'invasion



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi soir les citoyens du monde entier à descendre dans les rues pour protester contre l'invasion de son pays par la Russie.

23h - L'armée russe établit des positions défensives en Ukraine selon le Pentagone

L'armée russe a reculé de plus 30 km à l'est de Kiev depuis 24 heures et a commencé à établir des positions défensives sur plusieurs fronts en Ukraine, a indiqué mercredi un haut responsable du Pentagone.

22h - Le président Biden est arrivé à l'ambassade américaine

Le président américain Joe Biden est arrivé à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles mercredi soir vers 21h45 avec sa voiture blindée "The Beast" (La Bête) et une longue colonne de voitures. Il y passera la nuit. Demain/jeudi, il participera notamment aux sommets de l'OTAN et de l'UE pour discuter de la situation en Ukraine.

22h - L'UE livre des consignes de prudence aux réfugiés ukrainiens face aux risques de trafic

"Voyagez en bus si possible", "ne confiez pas vos papiers d'identité à quelqu'un d'autre qu'un garde-frontière": la commissaire européenne Ylva Johansson a donné mercredi des consignes de prudence aux réfugiés fuyant l'Ukraine, face au "risque énorme" de trafic de femmes et d'enfants.