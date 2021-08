DIRECT L'Afghanistan aux mains des talibans: chaos à Kaboul, les forces américaines tirent en l'air à l'aéroport

Les talibans, chassés du pouvoir fin 2001 par une coalition internationale menée par les Etats-Unis, redeviennent les maîtres de l'Afghanistan presque vingt ans plus tard au terme d'une offensive fulgurante.

6h50 - Les forces américaines tirent en l'air à l'aéroport de Kaboul

Les forces américaines ont tiré en l'air lundi matin à l'aéroport de Kaboul, où des milliers d'Afghans ont envahi le tarmac, cherchant à fuir leur pays après la prise du pouvoir par les talibans, a rapporté un témoin. "J'ai très peur. Ils tirent des coups de feu en l'air. J'ai vu une jeune fille être écrasée et tuée", a déclaré ce témoin à l'AFP.

5h40 - L'armée américaine "sécurise" l'aéroport de Kaboul

L'armée américaine a "sécurisé" lundi l'aéroport de Kaboul, où a été regroupé le personnel de son ambassade dans l'attente d'être évacué après la prise de la capitale par les talibans, a annoncé le département d'Etat. "Nous pouvons confirmer que l'évacuation en toute sécurité de tout le personnel de l'ambassade est maintenant terminée", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du département d'Etat Ned Price.

3h30 - Le drapeau américain retiré de l'ambassade de Kaboul, le personnel à l'aéroport

Le drapeau américain a été retiré lundi de l'ambassade des Etats-Unis à Kaboul dont "presque tout" le personnel se trouve à l'aéroport dans l'attente d'être évacué, a annoncé le département d'Etat quelques heures après l'entrée des talibans dans la capitale. Washington et quelque 65 pays alliés ont par ailleurs appelé les insurgés à laisser les Afghans qui souhaitent fuir le pays le faire en toute sécurité et à assumer leur responsabilité en matière de "protection des vies humaines" alors que de nombreux Kaboulis sont en proie à la panique.

23h30 - Biden envoie 1.000 soldats de plus à Kaboul pour sécuriser les évacuations

Le président américain Joe Biden a décidé dimanche d'envoyer 1.000 soldats supplémentaires à Kaboul pour sécuriser les évacuations de milliers de civils américains et afghans, a indiqué un responsable du Pentagone, alors que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan.

23h - "Les talibans ont gagné", reconnaît le président afghan en fuite

"Les talibans ont gagné", a reconnu dimanche soir le président afghan Ashraf Ghani, en fuite à l'étranger, tandis que les insurgés criaient victoire dans le palais présidentiel à Kaboul. Presque 20 ans après avoir été chassés du pouvoir, la victoire militaire des talibans est totale, les forces gouvernementales s'étant effondrées sans le soutien américain.

22h30 - Les talibans crient victoire dans le palais présidentiel à Kaboul

Des dizaines de combattants talibans ont pris le palais présidentiel à Kaboul, clamant leur victoire sur le gouvernement afghan, selon des images télévisées. "Notre pays a été libéré et les moudjahidine sont victorieux en Afghanistan", a déclaré du palais un insurgé à la chaîne de télévision Al Jazeera.

Une prise de contrôle en 10 jours

Trois hauts responsables talibans ont affirmé à l'AFP que les insurgés s'étaient également emparés du palais présidentiel, sans que l'information puisse être confirmée par d'autres sources, et qu'une réunion sur la sécurité de la capitale était en cours.



En 10 jours, le mouvement islamiste radical, qui avait déclenché une offensive en mai à la faveur du début du retrait des troupes américaines et étrangères, a pris le contrôle de quasiment tout le pays. Il est aux portes du pouvoir, 20 ans après en avoir été chassé par une coalition menée par les États-Unis en raison de son refus de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.



La débâcle est totale pour les forces de sécurité afghanes, pourtant financées pendant 20 ans à coups de centaines de milliards de dollars par les États-Unis, mais qui se sont effondrées, et pour le gouvernement.



Peu avant l'annonce des talibans, l'ancien vice-président Abdullah Abdullah avait le premier fait savoir que le président Ashraf Ghani avait "quitté" son pays, après sept années au pouvoir, sans préciser où il se rendait. M. Ghani n'a pas dit non plus où il allait.