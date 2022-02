DIRECT - Crise en Ukraine: Boris Johnson estime que la Russie prépare "la plus grande guerre en Europe depuis 1945"

Voici les dernières informations concernant le conflit en Ukraine:

11h47: Macron s'entretient avec Poutine

Comme prévu, les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine s'entretiennent depuis 10H00 GMT par téléphone des moyens d'éviter une guerre majeure en Europe, au moment où les Occidentaux craignent plus que jamais une invasion russe en Ukraine, annonce l'Elysée.



11h30: le Bélarus annonce que les troupes russes vont rester pour des manoeuvres

Le Bélarus annonce que les exercices militaires conjoints avec la Russie menés sur son territoire, qui devaient se terminer dimanche, se poursuivraient en raison de l'aggravation des tensions en Ukraine voisine.

10h26: les Occidentaux ne peuvent tendre indéfiniment "un rameau d'olivier" à la Russie

Les Occidentaux ne peuvent continuer à tendre indéfiniment "un rameau d'olivier" alors que la Russie fait monter la tension le long de la frontière ukrainienne, a déclaré ce dimanche le président du Conseil européen Charles Michel. "La grande question demeure : le Kremlin veut-il le dialogue ?" s'est interrogé M. Michel lors de la Conférence sur la sécurité de Munich.

10h21: Johnson affirme que la Russie prépare "la plus grande guerre en Europe depuis 1945"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé ce dimanche que la Russie préparait "ce qui pourrait être la plus grande guerre en Europe depuis 1945", au moment où les Occidentaux craignent plus que jamais une invasion russe en Ukraine. "Tous les signes montrent que le projet a en quelque sorte déjà commencé", a déclaré le dirigeant britannique dans une interview diffusée par la BBC.



10h: entretien de la dernière chance Macron-Poutine

Le président français Emmanuel Macron a un entretien de la dernière chance avec Vladimir Poutine pour tenter d'éviter une invasion russe de l'Ukraine. Cet entretien prévu à 10h00 GMT est maintenu alors même que Kiev appelle désormais ses alliés occidentaux à cesser toute politique "d'apaisement" à l'égard de Moscou, accusé par Washington et Kiev d'avoir massé 150.000 soldats aux frontières orientales ukrainiennes.

9h54: l'Ukraine ferme un point de contrôle menant à la région séparatiste du Donbass



L'Ukraine a fermé l'un des sept points de contrôle menant au bassin du Donbass, région en proie à des velléités indépendantistes pro-russes, dans l'est du pays, a annoncé dimanche l'armée ukrainienne. La sécurité des civils voulant franchir ce point de contrôle ne peut être assurée, selon l'armée.

8h25: la Croix-Rouge se dit "très inquiète" du sort des civils

La Croix-Rouge internationale s'est inquiétée du sort des civils en Ukraine, alors que des échanges de tirs se sont multipliés ce week-end entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes des régions de Donetsk et de Lougansk. Deux stations d'eau potable approvisionnant plus d'un million de personnes sont tombées en panne à la suite des affrontements.

02h34: la Russie peut attaquer l'Ukraine "à tout moment", répète Washington

La Russie peut lancer une attaque sur l'Ukraine "à tout moment", a répété samedi la Maison Blanche. Le président américain Joe Biden doit participer ce dimanche à une rare réunion du Conseil de sécurité nationale consacrée à la crise ukrainienne.